Schalke 04 siegt klar - echtes Endspiel für TB Beckhausen

Gelsenkirchen. Ein Remis und ein Sieg: Das Wochenende lief für die beiden klassenhöchsten Gelsenkirchener Tischtennis-Vereine durchaus erfolgreich.

In der Tischtennis-NRW-Liga hat der FC Schalke 04 durch einen klaren 9:2-Erfolg über den Tabellenletzten SV Menne seine Chance auf den Klassenerhalt gewahrt. Die Königsblauen liegen kurz vor Saisonschluss zwei Punkte hinter dem zweiten Relegationsplatz.

Johann Magnus Mahl schraubt Ergebnis auf 4:0

Nach den Doppeln stand es bereits 3:0 für die Schalker. Die Königsblauen ließen sich anschließend auch in den Einzeln nicht die Butter vom Brot nehmen. Johann Magnus Mahl schraubte das Ergebnis durch seinen Sieg über Mennes Tobias Rettberg auf 4:0, zwischenzeitlich stand es 8:1, nachdem Luca Heidrich seine Partie gegen Christoph Rettberg nach großem Kampf 3:2 durchbrachte.

TB Beckhausen ist aktuell Siebter

Der TB Beckhausen bleibt nach dem 8:8 gegen DJK BW Annen auf Platz sieben der Verbandsliga-Tabelle und müsste nach aktuellem Stand in die Relegation. Doch der Turnerbund hat noch die Möglichkeit, im letzten Meisterschaftsspiel die direkte Rettung zu packen. „Dafür müssen wir am 22. April unsere Partie in Herten gewinnen“, sagt Beckhausens Mannschaftsführer Marcel Mann, „wir haben also unser echtes Endspiel.“

Alle knappen Spiele gingen an Annen

Gegen Annen lagen die Beckhausener zwischenzeitlich 3:5 zurück, kämpften sich dann aber zurück und lagen kurz Schluss 8:7 vorne. Am Ende musste man sich mit einem Zähler begnügen. „Das Hinspiel gegen Annen ist auch schon 8:8 ausgegangen. Alle knappen Spiele sind dieses Mal an Annen gegangen. Unter dem Strich haben wir unglücklich einen Punkt abgegeben, aber nach wie vor alle Möglichkeiten, um den direkten Klassenerhalt zu packen“, sagt Marcel Mann.

In der Relegation würde Petershagen/Friedewalde warten

Für den Fall, dass TB Beckhausen in die Relegation muss, steht der Gegner bereits fest: Die Gelsenkirchener müssten sich dann Anfang Mai mit dem TTC Petershagen/Friedewalde aus dem Kreis Minden-Lübbecke auseinandersetzen.

