Schalke 04: Legat zieht über Team, Trainer und Torwart her

Gelsenkirchen. „Das war unterste Schublade, und ich habe mich geärgert, wie die Einstellung der Mannschaft war“, sagt Thorsten Legat nach Schalkes 0:4 beim BVB.

Die Formulierung, die Thorsten Legat nach dem 0:4 des FC Schalke 04 im Bundesliga-Revierderby bei Borussia Dortmund gewählt hat, ist wohl treffend. „Das Zweikampfverhalten im gesamten Team war nicht vorhanden“, sagte der 243-malige Bundesliga-Spieler – davon vier Partien für die Königsblauen – im Podcast „Legat & Pick – Die Spieltags-Stammtischer“. „Einige Spieler gingen beim 0:4 auf Beinschuss.“

Der 51-Jährige redete sich förmlich in Rage. „Ich habe mir nur gedacht: Ist das ein Derby oder ein U-19-Spiel Dortmund gegen Schalke?“, fragte er. Dabei muss Thorsten Legat allerdings die Empfehlung mit auf den Weg gegeben werden, sich solch ein U-19-Spiel in der Bundesliga doch mal anzuschauen. Der Schalker 4:0-Sieg am 19. Oktober in Dortmund, der Triumph des Teams von Trainer Norbert Elgert, war schon sehr beeindruckend.

Thorsten Legat: „Ich schäme mich für Schalke 04“

Von einer beeindruckenden Leistung war die Mannschaft von Trainer David Wagner in diesem Geister-Revierderby in Dortmund indes weit entfernt. „Das war unterste Schublade, und ich habe mich geärgert, wie die Einstellung der gesamten Mannschaft war – und über die Aussage von David Wagner, dass er mit der Kulisse haderte“, sagte Thorsten Legat. „Das ist amateurhaft, das ist keine Einstellung und einfach deprimierend. Ich schäme mich für Schalke 04.“

Thorsten Legat präzisierte seine Kritik. „Schalke ist ahnungslos rumgelaufen, schwerfällig, orientierungslos“, sagte er und meinte, dass der Dortmunder Sieg auch höher hätte ausfallen können. Er habe, sagte er, Teamspirit und Zusammenhalt bei den Königsblauen vermisst, und er ließ es sich auch nicht nehmen, Trainer David Wagner und Torwart Markus Schubert besonders zu kritisieren.

Thorsten Legat spricht Markus Schubert die Bundesliga-Tauglichkeit ab

„Da fehlt es an allen Ecken und Enden, und ich weiß nicht, was Wagner die vergangenen Wochen und Monate gemacht hat“, sagte Thorsten Legat. „Ich dachte am Anfang wirklich, da kommt einer aus England, der bringt alles mit, diesen Kampfgeist – davon ist nichts mehr zu sehen. Da sollte man sich Gedanken drüber machen.“

Noch deutlicher wurde Thorsten Legat bei der Beurteilung Markus Schuberts, des 21-jährigen Schalker Keepers. „Dieser Torwart ist nicht Bundesliga-tauglich“, lautete sein knallhartes Urteil, das er mit der Empfehlung verband, im Sommer einen neuen Torwart zu holen. (AHa)