Schalke 04: Der Druck bleibt

Der 83:82-Sieg nach Verlängerung über die MLP Academics Heidelberg hat Schalkes Basketballern nicht nur neues Selbstvertrauen und eine frische Portion Mut eingehaucht, sondern auch eine tabellarische Verbesserung eingebracht. Die Königsblauen sind vom letzten Platz in der 2. Basketball Bundesliga Pro A auf Rang 15 vorgerückt. Ein kleiner Schritt in die richtige Richtung.

„Der Erfolg war für uns immens wichtig“, stellt Abteilungsleiter Tobias Steinert fest, „genau darauf haben wir lange gewartet. Irgendwann bist du es einfach leid, wenn du den Spielern eine gute Leistung bescheinigst, die Partie aber trotzdem verloren hast.“

Steinert gibt zu: „Die vergangenen Wochen waren mit fünf Niederlagen in Serie sehr anstrengend. Irgendwann rückt der Spaß verständlicherweise in den Hintergrund, wenn die Ergebnisse nicht stimmen. Das nagt einfach an dir und schlägt entsprechend auf die Gemütslage.“ Umso erleichterter und ausgelassener war die Stimmung nach dem Krimi gegen Heidelberg. Adam Touray, Courtney Belger & Co. genossen den Applaus und die Glückwünsche ihrer Fans. Steinert: „Der Sieg gibt uns jetzt ein bisschen Ruhe.“ Allerdings mahnte Trainer Alexander Osipovitch zu Besonnenheit. Seinen Spielern teilte er sofort die Botschaft mit: „Wir haben noch nichts erreicht.“ Dann allerdings ließ er ein Kompliment folgen: „Ganz großes Kompliment an meine Jungs. Wir haben Herz und Charakter gezeigt. Jetzt wollen wir allen zeigen, dass wir besser sind, als es unser Tabellenplatz widerspiegelt.“

Johannes Joos beim Time-Out mit Trainer Alexander Osipovitch. Foto: Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

Am Freitagabend geht es für die Schalker bereits in der Meisterschaft weiter, wenn das Spiel beim Tabellenachten Uni Baskets Paderborn ansteht. S04-Shooting-Guard Marley Jean-Louis streicht heraus: „Wir haben auch in den kommenden Wochen immer leichten Druck, weil wir die Hinrunde nicht so gespielt haben, wie wir uns das alle erhofft hatten. Wir müssen aufholen. Es liegt alleine an uns, da unten herauszukommen.“

Jean-Louis feierte am Dienstag seinen 26. Geburtstag. „Das passende Geschenk dazu hatte sich Marley bereits am Abend zuvor gegen Heidelberg gemacht, in dem er mit seinen neuen roten Schuhen durch eine gute Leistung zum Erfolg beigetragen hat. Gerade im Basketball sind Schuhe immer ein großes Thema. Man muss auch mal ein bisschen verrückt sein“, so Steinert mit einem Schmunzeln zum roten Glücksbringer von Jean-Louis. Der ehemalige Schwelmer glaubt fest daran, dass Schalke 04 stark genug ist, um in der 2. Bundesliga den Klassenerhalt zu packen. „Ich glaube fest an unser Potenzial. Wenn das nicht der Fall wäre, müssten wir gar nicht mehr auflaufen. Es war für den Kopf ganz wichtig, dass wir uns endlich wieder belohnt haben.“ Tobias Steinert setzt darauf, dass sein Team den Schwung mitnimmt und sich weiter steigert: „Die Mannschaft musste sich in den ersten Monaten finden. Unser neuer Trainer hat auf dem Feld einiges verändert. Die Jungs merken jetzt, dass die Dinge greifen.“