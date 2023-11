Schalke 04: Das ist der Plan für das Beckhausen-Derby

Gelsenkirchen. Das S04-Team hat in der Tischtennis-Verbandsliga Selbstvertrauen getankt - und kann überraschend auf einen Top-Mann zurückgreifen.

Luca Heidrich, Tischtennis-Ass des FC Schalke 04, hat mit seinem Team in der Verbandsliga Fahrt aufgenommen. Nach äußerst schwierigem Saisonstart und großen Personalproblemen gelang durch das 9:6 über TTC MJK Herten der zweite Sieg in Folge - und damit der Sprung ins Tabellenmittelfeld. Schalke ist aktuell Sechster.

S04 kommt besser in Schwung

„Jetzt kommen wir langsam in Schwung“, freut sich Heidrich und blickt auf das Gelsenkirchener Stadt-Derby am Sonntag (10 Uhr) beim TB Beckhausen: „Wir kennen uns ganz gut. Bei uns spielen Maurice und Marius Mann, bei TB Beckhausen spielt ihr Bruder Marcel Mann, wobei die drei nicht in direkten Einzelduellen aufeinandertreffen werden. Beckhausen ist für ein Spiel, das wir einfahren müssen.“

Gegen Herten konnte überraschend der Nordmazedonier Saša Smolić für Schalke auflaufen. Ursprünglich sollte sich Smolic wegen seiner Kniebeschwerden mehrere Wochen schonen. „Wir hatten kurzfristig abgesprochen, dass er Saša testet und dann das Doppel spielt. Nachdem das funktioniert hat, ist er auch im Einzel angetreten.“

Saša Smolić sagt, ob es Sinn macht

Saša Smolić konnte eine seiner beiden Einzel-Partien gewinnen und für Schalke einen wichtigen Zähler einfahren. Luca Heidrich: „Das war an diesem Tag wichtig, weil Thorsten Honefeld nicht seinen besten Tag hatte - und ich auch nicht ganz in die Partien reingefunden habe.“ Saša Smolić will auch in den nächsten Partien immer kurzfristig entscheiden, ob er spielt. Heidrich: „Wir setzen Saša nicht unter Druck. Nur er kann entscheiden, ob es geht. Sobald er sagt, dass es keinen Sinn macht, nehmen wir ihn raus.“

Beckhausen weiter punktlos

Bei seiner Premiere in der ersten Mannschaft konnte auch Murteza „Ali“ Aldirmaz Pluspunkte sammeln. „Ali hat das richtig gut gemacht. Er ist ein unangenehmer Spielertyp, bringt sehr gute Aufschläge und geht dann sofort drauf. Er wird auch gegen Beckhausen für uns spielen“, sagt Luca Heidrich.

Für Schlusslicht TB Beckhausen läuft die Saison nach wie vor enttäuschend. Gegen MTG Horst gab es eine 3:9-Niederlage. Zwar lief es im ersten Doppel für Reinhold Anton und Marcel Mann erfolgreich, aber danach geriet TB mit 1:6 in Rückstand und konnte die Partie nicht mehr drehen.

