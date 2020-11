Diesmal schlägt BVB-Youngster Reyna Schalkes Matondo nicht

Swansea. Beim 0:0 im Testspiel zwischen Wales und der US-Auswahl fällt in Swansea vor allem der ehemalige Schalker Weston McKennie von Juventus Turin auf.

Rabbi Matondo, der 20-jährige Mittelfeld-Mann des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04, hat sich am Mittwochabend in Swansea mit Wales von den USA mit Borussia Dortmunds Giovanni Reyna, der debütiert hat und heute seinen 18. Geburtstag feiert, sowie seinem ehemaligen königsblauen Teamkollegen Weston McKennie vom italienischen Meister Juventus Turin unentschieden getrennt. Das Testspiel, das nur sehr wenige Höhepunkte hatte, endete 0:0.

Bei nasskaltem Wetter war Kieffer Moore der erste Mann, der für etwas Aufregung sorgte. Der Stürmer von Cardiff City köpfte in der elften Minute jedoch knapp am Tor von US-Keeper Zack Steffen (Manchester City, davor Fortuna Düsseldorf) vorbei. Auffällig war in dieser Partie vor allem ein Mann: Weston McKennie, der seinen Wert in Turin laut transfermarkt.de wieder auf 22 Millionen Euro hochgeschraubt hat, fiel durch viel Körpereinsatz und zahlreiche präzise Pässe auf.

US-Debütant Konrad de la Fuente jagt den Ball über das Tor

Nichtsdestotrotz näherten sich die Waliser in der 33. Minute erneut dem Tor der Amerikaner, als Tom Lawrence von Derby County aus der zweiten Reihe schoss, aber an Zack Steffen scheiterte. Eine Minute später hätte ein Waliser Missverständnis fast für die US-Führung gesorgt, doch der 19-jährige Debütant Konrad de la Fuente vom FC Barcelona jagte den Ball aus kurzer Distanz über das Tor der Gastgeber.

Nach der Pause passierte dann noch weniger. Zwei erwähnenswerte Szenen gab es. In der 64. Minute entschärfte Zack Steffen den Schuss von Brennan Johnson (Lincoln City), der zwei Minuten zuvor für Rabbi Matondo eingewechselt worden war. Und neun Minuten später entschied Torwart Danny Ward von Leicester City das Duell gegen US-Boy Ulysses Llanez (SC Heerenveen), der aus der Distanz ins kurze Eck abgezogen hatte, für sich.

Wales ist Gruppenerster und trifft noch auf Irland und Finnland

Für Dortmunds Giovanni Renya war die Partie nach 79 Minuten beendet. Er musste seinen Platz für Timothy Weah vom OSC Lille räumen.

Wales trifft nun jeweils in Cardiff in der Gruppe 4 der Liga B der Nations League am Samstag (15. November, 18 Uhr) auf Irland sowie am Mittwoch (18. November, 20.45 Uhr) auf Finnland. Mit zehn Punkten sind Schalkes Rabbi Matondo und seine Teamkollegen nach vier Partien – dreimal 1:0 und einmal 0:0 – Spitzenreiter. Sie liegen einen Zähler vor Finnland und weit vor den abgeschlagenen Teams aus Irland (2) und Bulgarien (1). (AHa)