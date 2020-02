Gelsenkirchen. Sein Monaten ist der SC Hassel in der Meisterschaft ungeschlagen. So soll es auch im Rückspiel gegen Westfalia 04 bleiben...

Das Programm der Fußball-Bezirksligisten aus Gelsenkirchen ist nach der Abmeldung des Schlusslichts SV Horst 08 II für diesen Sonntag schnell aufgelistet: Tabellenführer Erler SV 08 hat spielfrei, und die beiden anderen Mannschaften messen sich im direkten Duell. Der SC Hassel empfängt Westfalia 04. Anstoß ist um 15 Uhr auf dem Kunstrasenplatz der Sportanlage Lüttinghof.

Vest-Sport SC Hassel drei Monate ohne Pflichtspiel Falls nicht auch das Derby gegen Westfalia 04 ausfallen sollte, wird der SC Hassel exakt nach drei Monaten wieder in einem Meisterschaftsspiel in der Bezirksliga im Einsatz sein. Ihre letzte Partie absolvierten die Grün-Weißen am 1. Dezember 2019 zu Hause gegen den BV Rentfort (1:1). Das letzte Pflichtspiel von Westfalia 04 datiert vom 8. Dezember 2019. Damals gab es eine 0:1-Niederlage bei der SpVg BG Schwerin.

Es ist mit einer Partie auf Augenhöhe zu rechnen. Die Hasseler und die Bismarcker sind Nachbarn im Tabellenmittelfeld, beide haben jeweils 21 Punkte auf ihren Konten. Die einzigen Unterschiede: Die Hasseler haben eine Begegnung weniger ausgetragen und eine um vier Treffer bessere Tordifferenz. Die bisherigen drei Duelle seit dem freiwilligen Rückzug des SC Hassel aus der Oberliga haben eine Besonderheit: Sie endeten stets mit Heimsiegen. „Wird Zeit, dass diese Serie reißt“, sagt Westfalias Spielertrainer Niklas Zacharias.

Westfalia 04 will einen Auswärtssieg

Für sein Team geht es in dieser Saison zwar nicht mehr um den Auf- oder gegen den Abstieg, aber Niklas Zacharias‘ Ehrgeiz, im Laufe der Rückrunde tabellarisch zu klettern, ist groß. Liebend gerne würde er am SC Hassel vorbeiziehen, am besten schon an diesem Sonntag, weshalb er zuversichtlich zu Protokoll gibt: „Wir fahren zum Lüttinghof, um dort zu gewinnen.“

Der 32-Jährige erwartet ein völlig anderes Derby als in der Hinrunde. Damals, beim 2:0-Sieg am Trinenkamp, war das Spiel seiner Elf völlig auf Jan Gendreizig ausgerichtet. Die Bismarcker überließen dem SC Hassel das Geschehen und vorne bauten sie auf ihren Ausnahmestürmer, der nicht zufällig die beiden siegbringenden Treffer erzielte. Wegen einer Verletzung an der Schulter fehlt Jan Gendreizig seit einiger Zeit. Er wird auch an diesem Sonntag und wohl auch für den Rest der Rückrunde nicht zur Verfügung stehen. Außerdem sind Elvis Ayong Awinchiri und Fatih Yilmaz zu ersetzen.

Keine Verletzten beim SC Hassel

Trainer Tim Kochanetzki vom SC Hassel kann personell nahezu aus dem Vollen schöpfen. Sein Team hat keine Verletzten zu beklagen, allenfalls Marco Jeremias könnte studienbedingt ausfallen. Trotzdem sind die Grün-Weißen nicht ganz sorgenfrei. „Die Vorbereitung ist holprig verlaufen“, sagt der Coach. „Von Rhythmus kann man nicht sprechen.“

Sein Team hat eine stolze Serie zu verteidigen. Es ist seit dem 15. September vergangenen Jahres, seit dem 0:2 beim VfB Hüls, ungeschlagen. Sechs Siege und drei Remis pflasterten seitdem den Hasseler Weg vom Abstiegsplatz auf einen einstelligen Rang.

Für das kommende Derby hat Tim Kochanetzki einen dringlichen Wunsch: „Das Rückspiel soll ansehnlicher werden als das Hinspiel. Und ich hoffe, dass es ein besseres Ende für uns nimmt.“ Im Gegensatz zu Niklas Zacharias hat er nämlich nichts dagegen, wenn auch das vierte Derby zwischen dem SC Hassel und Westfalia 04 die Heimmannschaft gewinnt.