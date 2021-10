SC Hassel schöpft durch 0:1 Hoffnung, unten rauszukommen

SC-Hassel-Trainer Calogero Cavaleri nahm beim 0:1 in Marl das Positive mit.

Marl. Die Gelsenkirchener stehen auf einem Abstiegsplatz in der Fußball-Bezirksliga. Der Auftritt beim FC Marl macht dem Trainer aber viel Hoffnung.

Der SC Hassel fiel in der Fußball-Bezirksliga nach dem sechsten sieglosen Spiel in Folge auf einen Abstiegsplatz zurück. Aber trotzdem schöpften die Grün-Weißen nach der unglücklichen 0:1-Niederlage beim Nachbarn FC Marl neue Hoffnung. „Das war das beste Spiel, das wir bisher gemacht haben“, fand Spielertrainer Calogero Cavaleri. „Es sind erst sieben Spieltage vorbei. Ich bin überzeugt, dass wir da unten wieder rauskommen.“

Das einzige Tor des Tages fiel bereits nach sechs Minuten nach einer Ecke. „Als einige von uns geschlafen haben“, wie Cavaleri ergänzte. Danach hatten die Hasseler, die aufgrund ihrer personellen Nöte mit nur 13 Spielern angereist waren, das Spiel weitgehend unter Kontrolle. Aber im Abschluss haperte es.

SC Hassel trifft nur die Latte statt das Tor

Samet Celik traf die Latte, es hätte das 1:1 sein können. Auch Mikail Birbir machte es in der Schlussphase nicht besser.„Wir hatten alles im Griff. Was fehlte, war das Tor“, kommentierte Calogero Cavaleri. Auch sein Mut, in der Schlussphase alles nach vorne zu werfen, wurde nicht belohnt. „Ich muss der Mannschaft trotzdem ein Kompliment machen“, fügte er hinzu. „An der Einstellung lag es diesmal nicht.“ (mik)

Tor: 1:0 (6.).

SC Hassel: Klein, Birbir, Uysal, Hövel, Hovakimyan, Celik, Eckstein, Leufke, Hafsi, Stoica (64. Zimmermann), Cavaleri.

