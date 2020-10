SC Hassel: Doppel-Drama in der Schlussminute

Das Schlusslicht leistete dem Spitzenreiter der Fußball-Bezirksliga wehrhaft Paroli, aber am Ende stand doch die vierte Niederlage in Folge. „Wir haben unverdient verloren“, meinte Trainer Tim Kochanetzki vom SC Hassel nach dem 0:2 gegen die TSG Dülmen. „Die Mannschaft hätte mindestens einen Punkt verdient gehabt.“

SC Hassel roch lange am Pünktchen

Der Trainer des SC Hassel, Tim Kochanetzki, scheint schon zu ahnen, was kommt... Foto: B.Hagel / FUNKE Foto Services

Lange Zeit sah es danach aus, als könnten die Grün-Weißen einen Zähler behalten. Es stand noch 0:0, als die offiziell letzte Minute anbrach. Aber dann schockte ein Weitschuss, der zum 1:0 für die Dülmener einschlug, den SC Hassel. Die Gastgeber waren danach derart durcheinander, dass sie sich in der Nachspielzeit noch einen zweiten Gegentreffer einfingen.

Die beste Hasseler Möglichkeit hatte zuvor Moritz Eckstein. Er traf in der zweiten Halbzeit beim Stande von 0:0 die Latte. Auch in einigen anderen Szenen wirkten die Nordstädter nach Kontern durchaus gefährlich. „Kämpferisch haben die Jungs eine einwandfreie Leistung geboten“, lobte Tim Kochanetzki trotz des erneuten Negativ-Ergebnisses. „Das war eine Leistung, auf der wir aufbauen können. Wenn wir schon in den Spielen zuvor so zu Werke gegangen wären, hätten wir jetzt neun Punkte mehr.“

Tore: 0:1 Marvin Möllers (90.), 0:2 Jan Ahrens (90.+1).

SC Hassel: Bosnjak, Svenßon, Uysal, Malkoc (75. Zimmermann), Hövel, Neumann, Eckstein, Krieger, Tadday (71. Öntürk), Tomanek (86. Lambertz), D’Aquisto (89. P. Meyer).