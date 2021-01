SC Hassel: Deswegen fiel die Wahl auf Calogero Cavaleri

Gelsenkirchen Jörg Böving, Abteilungsleiter des Gelsenkirchener Traditionsklubs, erklärt die Entscheidung in der T-Frage.

Der neue Trainer des SC Hassel heißt erwartungsgemäß Calogero Cavaleri. Der Abteilungsvorstand des Fußball-Bezirksligisten und der 40-jährige Italiener einigten sich auf eine Zusammenarbeit ab Februar bis zum Ende der Saison 2021/22 - unabhängig davon, ob der traditionsreiche Klub vom Lüttinghof noch den Klassenerhalt schafft oder in die Kreisliga A absteigen muss.

Hassel: Tim Kochanetzki trat zurück

Calogero Cavaleri, der überall nur Carlos gerufen wird, tritt die Nachfolge von Tim Kochanetzki an. Tim Kochanetzki und sein Assistent Andreas Hülsmann haben zu Beginn dieses Jahres ihren Rücktritt erklärt, weil sie keine Basis der Zusammenarbeit mit der Abteilungsleitung mehr sahen. Nach zweieinhalb Jahren am Lüttinghof waren sie enttäuscht, dass hinter ihrem Rücken offensichtlich nach einem neuen Trainer gesucht wurde. https://www.waz.de/sport/lokalsport/gelsenkirchen-und-buer/gelsenkirchen-knaller-beim-sc-hassel-tim-kochanetzki-geht-id231262970.html

Hassels Abteilungsleiter Jörg Böving bestätigt, dass es mehrere Kandidaten für den Trainer-Job beim Bezirksliga-Schlusslicht gab. „Die Wahl fiel auf Calogero Cavaleri, weil wir bei ihm einfach das beste Gefühl hatten“, teilte er mit. „Das Gesamtpaket stimmte, zudem kennt er den SC Hassel aus seiner Zeit als aktiver Spieler und ist gut vernetzt. Die Gespräche mit ihm waren auch auf der menschlichen Ebene sehr angenehm.“

Hassels Neuer coachte zuletzt in der Kreisliga

Calogero Cavaleri coachte zuletzt die zweite Mannschaft der Sportfreunde Wanne in der Herner Kreisliga A. Er kann sich sicherlich gut in die aktuelle Situation des SC Hassel hineinversetzen, denn auch mit seinem bisherigen Team lernte er bis zum Lockdown in dieser Saison das Gefühl kennen, sieglos auf einem Abstiegsplatz zu rangieren.

Der neue Hasseler Coach und B-Lizenz-Inhaber kickte früher nicht nur für den Sport-Club, sondern außerdem noch für Preußen Münster II, Germania Gladbeck, Erler SV 08, SC Werden-Heidhausen, YEG Hassel und BW Gelsenkirchen. Gemeinsam mit ihm wechselt auch Co-Trainer Marc Wellnitz von Wanne nach Hassel, er allerdings erst zur kommenden Spielzeit. Marc Wellnitz bleibt noch ein halbes Jahr in der zweiten Mannschaft der Sportfreunde und soll sie als Übergangs-Chef zum Klassenerhalt im Herner Kreis-Oberhaus führen. https://www.waz.de/sport/lokalsport/gelsenkirchen-und-buer/gelsenkirchen-der-sc-hassel-will-bei-fifa-gross-rauskommen-id231264642.html