Rotthausen, Hassel, Scholven: Lange Rückzieher-Liste

Der SV Horst 08 II ist nicht die erste überkreislich spielende Fußball-Mannschaft aus Gelsenkirchen, die sich während einer laufenden Saison vom Spielbetrieb zurückgezogen hat. Sogar zwei Oberligisten traf dieses Schicksal: den SV Rotthausen 1999/2000 und den SC Hassel 2017/18. Während die Hasseler eine Spielzeit danach einen Neustart in der Bezirksliga wagten und auch heute dort kicken, verschwand der SV Rotthausen völlig von der Bildfläche.

Nachdem der Sponsor dem SVR den Rücken gekehrt und einen Schuldenberg in sechsstelliger DM-Höhe hinterlassen hatte, gab der Traditionsklub auf. Er verabschiedete sich mit einem sportlichen Paukenschlag. Im letzten Spiel seiner Vereinsgeschichte gewann der Spielverein am 11. Dezember 1999 das Derby bei den Amateuren des FC Schalke 04 mit 3:1. Am 12. April 2000 wurde er nach Insolvenz aufgelöst.

Ein anderer Gelsenkirchener Traditionsverein hat einen ähnlichen Weg hinter sich: die STV Horst. Nach drei Abstiegen in Folge waren die Emscher-Husaren völlig ausgeblutet und standen in der Saison 2006/07 auch in der Kreisliga A am Tabellenende, mit Verbindlichkeiten von etwa 180.000 Euro. Die Horster stellten den Spielbetrieb gegen Ende der Hinrunde ein – und nahmen ihn nie wieder auf.

Der Rückzug während der laufenden Saison ist, wie das Beispiel Hassel zeigt, nicht immer gleichbedeutend mit der Auflösung eines Vereins. Vier weitere überkreislich spielende Gelsenkirchener Klubs waren zuvor ebenfalls in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Sie haben den Rückzug ohne existenzielle Folge überstanden, aber nie wieder an ihre Glanzzeiten anknüpfen können. Hansa Scholven gab in der Saison 1996/97 nach dem plötzlichen Tod des Sponsors als Landesligist auf. Heute spielt der Klub in der Kreisliga B. RW Wacker Bismarck erwischte es zehn Jahre später, ebenfalls in der Landesliga. Auch Bismarck spielt jetzt in der Kreisliga B.

In der Bezirksliga strichen zwei Gelsenkirchener Klubs vorzeitig die Segel: der SC Schaffrath in der Saison 2000/01 und der Erler SV 08 acht Jahre danach. Auch Teutonia Schalke zog sich 2010/11 freiwillig aus der Bezirksliga zurück. Allerdings spielte die Teutonia die Saison zu Ende, erreichte den zwölften Platz und wagte anschließend in der Kreisliga A einen Neuanfang.