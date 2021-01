Rot-Weiss Essen & Schalke: Das sind die Spieltage 24 bis 28

Duisburg. Das Spitzenspiel in der Fußball-Regionalliga West wird am 6. Februar um 14 Uhr angepfiffen. Rot-Weiss Essen trifft auf Borussia Dortmunds U23.

Wolfgang Jades, der Spielleiter der Fußball-Regionalliga West, hat die zeitgenauen Ansetzungen der Spieltage 24 bis 28 bekanntgegeben. Dabei fällt auf, dass es kaum Ausnahmen gibt, dass fast alle Partien samstags um 14 Uhr angepfiffen werden. Das gilt auch für Rot-Weiss Essen und die U-23-Mannschaft des FC Schalke 04 in diesem Zeitraum.

So wird auch das Spitzenspiel zwischen dem aktuellen Tabellenführer Rot-Weiss Essen (50 Punkte aus 20 Partien), der eine Woche zuvor spielfrei hat, und dem aktuellen Tabellenzweiten, dem U-23-Team von Borussia Dortmund (44 aus 19), an einem Samstag um 14 Uhr angepfiffen: am 6. Februar. Die Profis des BVB gastieren an diesem Tag in der Bundesliga ab 15.30 Uhr beim SC Freiburg.

Die Regionalliga-Spieltage 24 bis 28 in der Übersicht:

24. Spieltag

Samstag, 30. Januar, 14 Uhr

FC Schalke 04 U23 – FC Wegberg-Beeck

Rot-Weiß Ahlen – 1. FC Köln U21

SV Lippstadt – Alemannia Aachen

Fortuna Düsseldorf U23 – Wuppertaler SV

SC Fortuna Köln – VfB Homberg

SC Preußen Münster – SV Straelen

Borussia Mönchengladbach U23 – SV Bergisch Gladbach

Rot-Weiß Oberhausen – SV Rödinghausen

Bonner SC – SC Wiedenbrück

Sonntag, 31. Januar, 14 Uhr

Borussia Dortmund U23 – Sportfreunde Lotte

Schalkes U23 muss am 6. Februar zum SV Rödinghausen

25. Spieltag

Samstag, 6. Februar, 14 Uhr

SV Straelen – Borussia Mönchengladbach U23

VfB Homberg – SC Preußen Münster

Wuppertaler SV – SC Fortuna Köln

Alemannia Aachen – Fortuna Düsseldorf U23

1. FC Köln U21 – SV Lippstadt

Sportfreunde Lotte – Rot-Weiß Ahlen

Rot-Weiss Essen – Borussia Dortmund U23

FC Wegberg-Beeck – Bonner SC

SV Rödinghausen – FC Schalke 04 U23

SV Bergisch Gladbach – Rot-Weiß Oberhausen

Fortuna Düsseldorf und der 1. FC Köln eröffnen den 26. Spieltag

26. Spieltag

Samstag, 13. Februar, 13 Uhr

Fortuna Düsseldorf U23 – 1. FC Köln U21

Samstag, 13. Februar, 14 Uhr

SV Rödinghausen – FC Wegberg-Beeck

SV Lippstadt – Sportfreunde Lotte

SC Fortuna Köln – Alemannia Aachen

SC Preußen Münster – Wuppertaler SV

Borussia Mönchengladbach U23 – VfB Homberg

Rot-Weiß Oberhausen – SV Straelen

FC Schalke 04 U23 – SV Bergisch Gladbach

Rot-Weiß Ahlen – Rot-Weiss Essen

Sonntag, 14. Februar, 15 Uhr

Borussia Dortmund U23 – SC Wiedenbrück

Alemannia Aachen und der SC Preußen Münster spielen erst am 3. März

27. Spieltag

Samstag, 20. Februar, 14 Uhr

Wuppertaler SV – Borussia Mönchengladbach U23

1. FC Köln U21 – SC Fortuna Köln

Sportfreunde Lotte – Fortuna Düsseldorf U23

Rot-Weiss Essen – SV Lippstadt

SC Wiedenbrück – Rot-Weiß Ahlen

Bonner SC – Borussia Dortmund U23

SV Bergisch Gladbach – SV Rödinghausen

SV Straelen – FC Schalke 04 U23

VfB Homberg – Rot-Weiß Oberhausen

Mittwoch, 3. März, 19.30 Uhr

Alemannia Aachen – SC Preußen Münster

Schalke erwartet Homberg, Rot-Weiss Essen muss nach Düsseldorf

28. Spieltag

Samstag, 27. Februar, 14 Uhr

SV Bergisch Gladbach – FC Wegberg-Beeck

SC Fortuna Köln – Sportfreunde Lotte

SC Preußen Münster – 1. FC Köln U21

Borussia Mönchengladbach U23 – Alemannia Aachen

Rot-Weiß Oberhausen – Wuppertaler SV

FC Schalke 04 U23 – VfB Homberg

SV Rödinghausen – SV Straelen

Rot Weiss Ahlen – Bonner SC

SV Lippstadt – SC Wiedenbrück

Fortuna Düsseldorf U23 – Rot-Weiss Essen

