Rösler freut sich auf sehr angenehmen Schalke-Zeitgenossen

Nach einer 2:0-Führung hat es für Uwe Rösler und Fortuna Düsseldorf am Sonntagabend beim 1. FC Köln nur zu einem 2:2 gereicht. Nun fordert der 51-jährige Trainer von seinem Team am Mittwochabend drei Punkte gegen den FC Schalke 04.

Düsseldorf. Uwe Rösler, der Trainer von Fortuna Düsseldorf, will am Mittwochabend drei Punkte und freut sich aufs Wiedersehen mit Schalke-Coach David Wagner.

Es fehlten eigentlich nur wenige Minuten, und Fortuna Düsseldorf hätte auf dem Weg zum Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga nicht nur das rheinische Derby gewonnen, sondern auch drei wichtige Punkte geholt. Nach einer 2:0-Führung blieb der Mannschaft von Trainer Uwe Rösler allerdings nur ein Zähler – 2:2. Das soll am Mittwochabend (20.30 Uhr/Sky live), wenn der Tabellendrittletzte den seit neun Spielen sieglosen Tabellenachten FC Schalke 04 empfängt, anders laufen. Besser. „Für uns ist klar, dass wir dieses Spiel gewinnen müssen. Egal wie“, sagt Uwe Rösler. „Das ist der Mannschaft bewusst.“

Klar: Der Fortuna-Trainer blickt auch noch einmal auf die Partie im Rhein-Energie-Stadion zurück. „Man konnte kaum glauben, was in den letzten Minuten passiert ist“, sagt der 51-Jährige. „Ich war erst sprachlos, das hat sich aber relativ schnell gelegt. In der Kabine haben wir viel miteinander geredet, auch die Spieler untereinander. Das war wichtig.“ Und er meint, dass seine Fortuna „nicht wie eine Mannschaft spielt, die auf dem drittletzten Platz steht“.

Fortuna-Trainer Uwe Rösler plant Veränderungen in der Startelf

Aber was fehlt seinem Team? „Wir müssen noch besser die Balance zwischen Angriff und Defensive finden“, antwortet Uwe Rösler. „Und wir müssen bei Rückschlägen die Nerven behalten. Das ist uns nach dem Anschlusstreffer in Köln nicht gelungen. Köln hat Chaos erzeugt, und wir haben unsere Ordnung und Organisation verloren.“

Damit sich dies im Heimspiel in der Merkur-Spiel-Arena gegen die Königsblauen aus Gelsenkirchen nicht wiederholt, denkt Fortuna-Trainer Uwe Rösler auch über Veränderungen in der Startelf nach. Spielen dabei auch die ehemaligen Schalker Kaan Ayhan, der 2012 an der Seite von Sead Kolašinac, Philipp Max und Max Meyer Deutscher A-Junioren-Meister war, und Marcel Sobottka ein Rolle?

Steven Skrzybski hat in Köln einen guten Job gemacht

„Ich glaube schon, dass man gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber besonders motiviert ist. Aber ich werde die Aufstellung natürlich noch nicht verraten“, sagt Uwe Rösler. Er gibt aber zu, dass der von Schalke ausgeliehene Steven Skrzybski in Köln einen guten Job gemacht habe. „Er ist“, sagt der Fortuna-Coach, „definitiv eine Option.“

So oder so freut sich Uwe Rösler auf einen ehemaligen Kollegen aus England, auf Schalkes Trainer David Wagner. „Ich hatte dort mit David zu tun, als wir mal einen Spieler von Huddersfield holen durften“, erzählt er. „Er hat viel für Huddersfield Town und für das Ansehen deutscher Trainer in England getan. David ist ein sehr angenehmer Zeitgenosse. Ich freue mich, ihn zu sehen.“ (AHa)