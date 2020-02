Resse 08 stellt die Weichen für die neue Saison

Die restliche Rückrunde der aktuellen Saison hat noch gar nicht begonnen, da kann Fußball-A-Kreisligist VfL Resse 08 schon bei einigen Personalentscheidungen für die kommende Spielzeit Vollzug melden: Sowohl das Trainerteam der ersten Mannschaft, bestehend aus Chefcoach Markus Schmeling und seinen Assistenten Björn Thiele und Andre Hickfang, als auch der Trainerstab der Zweiten, zu dem Maik Rynio, Thilo Gummert und Betreuerin Lina Plucinski gehören, gaben ihre Zusage für die Saison 2020/21. Darüber hinaus wird Keeper Mohammad Hayekh im Sommer als aktiver Spieler aufhören und anschließend als Torwarttrainer beider Mannschaften fungieren.

Nachdem die Null-Achter diese administrativen Weichen für die neue Spielzeit also gestellt haben, beginnt nun die Suche nach potenziellen Neuzugängen. Insbesondere für die im Sommer in die Kreisliga A2 aufgestiegene und aktuell an fünfter Stelle rangierende Erste. „Oberste Priorität hatte die Verlängerung mit dem Trainerteam. Unser Ziel ist jetzt, den größten Teil des aktuellen Kaders zu halten und das Team dann gezielt zu verstärken“, erklärt Udo Wolfsdorff, sportlicher Leiter des VfL. „Wir wollen vor allem junge und motivierte Sieler für unseren Verein begeistern und damit einen weiteren Schritt in eine erfolgreiche Zukunft machen.“