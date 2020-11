Re-Start Ende Januar? Schalke droht ein strammes Programm

Dortmund. Der Handballverband Westfalen hat dem FC Schalke 04 und allen anderen Oberligisten zwei mögliche Varianten nach einem Re-Start vorgestellt.

„Der Handball muss präsent bleiben.“ Das ist die Botschaft, die vom jüngsten Staffeltag der Handball-Oberliga ausgeht. Noch ist nicht entschieden, wie es für den FC Schalke 04 und die anderen Teams in der höchsten Klasse des Verbandes Westfalen weitergehen soll. Die Verantwortlichen wollen die Klubs voraussichtlich im Dezember dazu befragen.

Die wichtigsten Punkte, die gegen einen abermaligen Saisonabbruch sprechen, fasste der Verband jetzt noch einmal zusammen. In der Oberliga, so heißt es unter anderem, werde Leistungshandball gespielt, so dass bei einem Verzicht auf die Fortsetzung des Spielbetriebes langfristige negative Auswirkungen programmiert seien. Außerdem drohten Sponsoren abzuspringen und zudem Unverständnis bei den Fans sowie ein Glaubwürdigkeitsverlust in der Öffentlichkeit.

Handballverband Westfalen stellt drei Fragen

Der Verband hat in diesem Zusammenhang anlässlich des Staffeltags diese drei Fragen aufgeworfen: „Ist ein Re-Start ohne Testkonzept für die Spieler und Beteiligten überhaupt möglich? Wenn nein, wie kann so ein Testkonzept aussehen? Sind Spiele ohne Zuschauer möglich?“

Außerdem hat er für die Fortsetzung der Oberliga-Saison 2020/21 einen Zeitrahmen vorgegeben. Weitergespielt werden soll danach ab Ende Januar, und zwar mit dem Ziel, die Vorrunde im April zu beenden. So stünden für die Schalker, die erst eine einzige Partie absolviert haben, in diesem Zeitraum noch 13 Spiele an.

Nach der Vorrunde: Zwei Varianten sind vorgeschlagen

Anschließend könnte die Saison laut Verband in zwei Varianten fortgesetzt und zu Ende gebracht werden. Variante eins sieht vor, dass die beiden Erstplatzierten der Vorrunden-Gruppen im Best-of-Three-Modus beziehungsweise mit Hin- und Rückspiel den Aufsteiger ermitteln. Die Teams, die die Ränge fünf bis acht belegen, spielen so die vier Absteiger aus – die Tabellenfünften träfen auf die Tabellenachten und die Tabellensechsten auf die Tabellensiebten der beider Achter-Gruppen.

Variante zwei sieht vor, dass die Erst- und Zweitplatzierten der einen Staffel gegen die der anderen den Aufsteiger in die 3. Liga ausspielen. Die Mannschaften auf den Rängen fünf bis acht würden die vier Absteiger in die Verbandsligen ermitteln. Ergebnis beider Varianten: Die Saison wäre für die jeweils Dritt- und Viertplatzierten der Oberliga nach der Vorrunde beendet, also nach 14 Spielen.

