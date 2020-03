Gelsenkirchen Der Organisator des RC Olympia Buer will die erste Etappe der Ruhrpott-Tour im Juni in Schaffrath durchziehen.

Michael Zurhausen vom RC Olympia Buer ist so etwas wie der Fels in der Brandung. Während wegen der Corona-Pandemie eine Sportveranstaltung nach der anderen verschoben oder ersatzlos gestrichen wird, hält Radsport-Organisator Zurhausen an seinem Plan für den 10. Juni fest. Dann soll, sofern das hartnäckige Virus nicht doch noch dazwischenfunkt, die erste Etappe der Vivawest-Ruhrpott-Tour 2020 im Rahmen der 27. Citynacht von Schaffrath.

Woher nimmt Zurhausen seinen Optimismus? „Als Radfahrer habe ich gelernt: Geht nicht, gibt es nicht“, sagt der Gladbecker und stellt fast schon trotzig fest: „Wir steuern gegen den Trend. Im Moment müssen die Menschen und Sportler auf ganz vieles verzichten. Wir wollen den Leuten etwas anbieten, auf das sie sich im Sommer freuen können. Ich weiß aus Erfahrung, dass jedes Rennen, das einmal abgesagt wird, Nachwirkungen hat. So eine ausgefallene Veranstaltung im Jahr darauf ins wieder ins Rollen zu bringen, bedeutet eine große Anstrengung und viel Überzeugungskraft“, stellt Michael Zurhausen fest.

Die Vorbereitungen auf die Vivawest-Ruhrpott-Tour laufen bereits Monate. „Wenn man da nicht früh anfängt, wird es schwierig, überhaupt gute Fahrer für das Teilnehmerfeld zu verpflichten. Dazu kommen Gespräche mit der Stadt, Polizei, Feuerwehr, das ist schon ein erheblicher Aufwand“, sagt der Organisator vom RC Olympia Buer.

Mit Alexander Nordhoff, der die Ruhrpott-Tour bereits zweimal gewonnen hat, Vorjahressieger Tim Schlichenmaier sowie 6-Tage-Radrennprofi Hans Pirius haben bereits namhafte Sportler zugesagt. „Schlichenmaier ist in seiner Heimat Kempten Sportler des Jahres geworden. Letztes Jahr ist er mit seinen Teamkollegen 700 Kilometer zu uns nach Gelsenkirchen gereist und musste wegen der Sturmabsage unverrichteter Dinge wieder abziehen. Da hatte ich Tränen in den Augen. Umso schöner ist es, dass er jetzt im Juni hier fahren will“, freut sich Zurhausen. Hans Pirius war mit seinem Rennrad vor wenigen Tagen noch in Australien auf der Strecke. „Der Junge zählt zu den Spitzen-Radfahrern und ist in Bombenform“, meint Zurhausen. Und was ist mit Nordhoff? „Von dem“, sagt Zurhausen mit einem Schmunzeln, „hört man im Winter wenig. Letztes Jahr hat er sich im Januar den Fuß gebrochen und im April in Duisburg das Rennen gewonnen, obwohl er vorher nur wenig trainieren konnte. Den muss man immer auf dem Zettel haben.“

Gibt es eigentlich einen Plan B, falls sich die Corona-Lage bis zum Juni doch nicht entscheidend bessern sollte? „Ja, den gibt es“, betont Zurhausen, „für uns ist ganz wichtig, dass solche Rennen vor Fans stattfinden. Radsport ohne Zuschauer macht für uns keinen Sinn. Wenn es im Juni nicht klappen sollte, würden wir die Veranstaltung um zwei Monate nach hinten schieben.“ Grundsätzlich sieht Zurhausen bei den Radsportlern keine Ansteckungsgefahr. „Beim Fahren gibt man sich nicht die Hand, sondern nickt seinem Gegenüber zu oder macht eine Geste. Das Problem wird bei der Freiluft-Veranstaltung eher sein, dass Zuschauer in Gruppen zusammenstehen. Wir sind aber zuversichtlich, dass sich die Situation bis zum Juni deutlich verbessert. Ich bin ein positiver Mensch und schaue mit Zuversicht nach vorne. Absagen hatten wir in den letzten Tagen und Wochen genug.“