Corona: Die Entscheidung für Schalke-U23 und Rot-Weiss Essen

Weiter geht’s für Dennis Grote (Rot-Weiss Essen) und Noah Awassi (FC Schalke 04 U 23, rechts). Die Saison in der Fußball-Regionalliga wird nicht unterbrochen.

Der Westdeutsche Fußballverband (WDFV) hat die Vereine in der Regionalliga West am heutigen Montag darüber informiert, dass der Spielbetrieb vorerst fortgesetzt werden soll. „Generelle Spielabsagen in Verbindung mit den für den November 2020 beschlossenen Maßnahmen der Bundes- und Landesregierung zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie sind entsprechend nicht vorgesehen“, teilt der Verband mit.

Nach Rücksprache des Westdeutschen Fußballverbandes als Träger des Regionalligaspielbetriebes in Nordrhein-Westfalen mit der NRW-Landesregierung wurde nunmehr festgelegt, dass die Regionalliga West als Spielklasse mit professionellen Strukturen anzusehen ist und nicht in den Amateurbereich fällt. Dementsprechend kann der Spielbetrieb in dieser vierthöchsten Spielklasse aufrechterhalten werden.

Zuschauer sind nicht zugelassen

„Wir haben eine Initiative gestartet, um eine Lösung für die Regionalliga West zu erreichen. Wir sind froh und dankbar, dass der Spielbetrieb fortgesetzt werden kann“, sagt Manfred Schnieders, der Vorsitzende des WDFV-Fußballausschusses. Grundlage der Bewertung sei, dass in der Regionalliga West Menschen beschäftigt seien, „die ihren Lebensunterhalt überwiegend durch Fußball bestreiten“. Zuschauer sind zu den Spielen nicht zugelassen.

In der laufenden Saison in der Regionalliga West waren von Anfang September bis Ende Oktober zwölf Spieltage angesetzt. Die meisten Partien wurden bisher ausgetragen, 18 von insgesamt 120 Partien mussten bislang wegen diverser Corona-Fälle verlegt werden. „Der WDFV hatte für die West-Regionalligen zum Start in die Saison 2020/21 Regelungen zum Vorgehen bei Erkrankungen aufgrund des Coronavirus oder entsprechendem Krankheitsverdacht festgelegt“, heißt es.

Der 13. Spieltag der Regionalliga West ist für 3./4. November angesetzt. Für die U 23 des FC Schalke 04 bedeutet dies, dass sie am Mittwochabend (19.30 Uhr) beim SC Wiedenbrück gastieren wird. Rot-Weiss Essen empfängt parallel den SV Rödinghausen. (AHa)