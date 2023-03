Pressespiegel: Schalke 04 wie ein Stehaufmännchen

Nach dem 1:1 beim FC Augsburg gibt es Kritik an der unschönen S04-Spielweise, aber auch großes Lob für die Comeback-Qualitäten.

Schalke 04 bleibt in der Rückrunde weiterhin ungeschlagen und sammelt nach der Eichhörnchen-Methode Punkt für Punkt beim Kampf um den Klassenerhalt. Beim 1:1 in Augsburg gab es für die Königsblauen medial zwar Lob für die Comeback-Qualität, aber auch Kritik an der unschönen Spielweise.

Schalke-Knipser Bülter macht sich Gedanken

Norbert Neubaum widmet sich in seinem Artikel für die Ruhr Nachrichten dem Schalker Knipser Marius Bülter. Nicht nur Schalkes ungeschlagene Serie hielt in Augsburg, sondern auch die Serie von Marius Bülter: Der Schalker Stürmer traf in der Nachspielzeit zum 1:1 beim FC Augsburg und hat damit in den letzten vier Spielen jeweils ein Tor erzielt.

Schon vor dem Augsburg-Spiel hatte Bülter eine Einladung ins ZDF-Sportstudio bekommen – als Alternativ-Kandidat für RB Leipzigs Manager Max Eberl, mit dem sich die ZDF-Redaktion nicht auf die zu besprechenden Themen hatte einigen können.

Cool vom Punkt: Schalkes Marius Bülter. (Photo by Christof STACHE / AFP) / Foto: Christof Stache / AFP

Eine Einladung, zu der sich Bülter durchaus so seine Gedanken gemacht hatte, wie er zugab. Denn der letzte Schalker Spieler, der im Sportstudio zu Gast war, war Simon Terodde. Ausgerechnet an dem Tag, an dem Terodde in der Hinrunde in Wolfsburg gleich zwei Elfmeter verschossen hatte.

Schalker Sportstudio-Fluch wird besiegt

„Daran habe ich bei meinem Elfmeter tatsächlich gedacht“, schmunzelte Bülter im Gespräch mit ZDF-Moderator Jochen Breyer. Aber Bülter, der später an der Torwand einmal traf, blieb beim Elfer eiskalt – und besiegte damit den Schalker „Sportstudio-Fluch“ (O-Ton Breyer).

Robert Götz stellt in seinem Kommentar für die Augsburger Allgemeine fest: „Dass das Duell mit Schalke 04 kein Spiel für Fußball-Gourmets werden würde, müsste eigentlich jedem Fußball-Interessierten klar gewesen sein. Zu ähnlich sind sich die Spielstile der Trainer Enrico Maaßen und Thomas Reis.

Beklagen über fehlende spielerische Elemente - kann man machen...

Sich dann über die fehlenden spielerischen Elemente zu beklagen, kann man machen, wird den Spielern auf dem Platz aber nicht ganz gerecht.“

Auf sportschau.de wird die Moral des FC Schalke 04 besonders hervorgehoben. Die Königsblauen werden als „Stehaufmännchen der Stunde“ in der Bundesliga beschrieben, weil sie sich nach dem 0:1-Rückstand in Augsburg noch zum Remis in der Nachspielzeit kämpften.

Fußball-Rohkost bei Augsburg - Schalke 04

Auch auf sportschau.de ging es um das spielerische Niveau der Partie. Wie bei der Tabellenkonstellation nichts anders zu erwarten, bekamen die Zuschauer in Augsburg von Beginn an Fußball-Rohkost geboten. „Es war ein sehr intensives Spiel. Das wussten wir ja vorher, dass sie nicht hierher kommen, um schönen Fußball zu spielen“, meinte Augsburg Jeffrey Gouweleeuw im ARD-Interview.

Beide Teams, so heißt es im Online-Bericht weiter, schenkten sich in den Zweikämpfen nichts. Darunter litt das Offensivspiel deutlich. Bis zur Pause blieben Augsburg und Schalke bei der Passquote unter 75 Prozent und kamen mit ihren Abschlüssen nur je zwei Mal zum Torwart durch.

Thomas Reis: Der dicke Hoodie bleibt!

Peter Wenzel und Thorsten Felske richten den Blick bei ihrer Berichterstattung für die Bild-Zeitung auch auf den modischen Effekt: Vorsommerliches Wetter in der Bundesliga, aber der dicke Hoodie bleibt! Schalke spielt in Augsburg 1:1, bleibt damit in der Rückrunde weiter ungeschlagen. Für Trainer Reis heißt das: Der Glücksbringer-Pulli bleibt an.

Der Mann mit dem Glückspulli: Schalke-Trainer Thomas Reis.+++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Stefan Puchner / dpa

Solange Schalke nicht verliert, will er den Vanille-Hoodie tragen. Reis: „Normalerweise bin ich nicht so abergläubisch, aber mir wurde jetzt von mehreren Seiten nahegelegt, den so lange zu tragen, wie wir punkten. Ich hoffe also, noch sehr lange. Auch bei wärmeren Temperaturen.“

