Presse: Schalke-Trainer Grammozis ist bereits angezählt

Gelsenkirchen. Der Pressespiegel nach dem Schalker Bundesliga-Abstieg. „Ein Abstieg mit Ansage und Scheitern auf allen Ebenen“, schreibt ZDF-Mann Boris Büchler.

Klar: Der Abstieg des FC Schalke 04 aus der Fußball-Bundesliga hat zahlreiche Reaktionen ausgelöst. Auch viele Journalisten haben sich auf Ursachenforschung begeben und ihre Meinung in entsprechenden Kommentaren kundgetan.

„Ein Abstieg mit Ansage und Scheitern auf allen Ebenen: Die 21. Saisonniederlage bei Arminia Bielefeld besiegelt endgültig den Niedergang des FC Schalke 04“, schreibt ZDF-Sportreporter Boris Büchler. „Der Abstieg war nur eine Frage der Zeit. Ein beispielloser, ungebremster Absturz der Königsblauen, denen das Königliche nicht nur im Sportlichen, sondern auch im Umgang mit der Belegschaft verloren gegangen ist. Es wurde fast jede Führungskraft entlassen, entmachtet oder ausgetauscht. Schalke hat kein Gesicht, keine Typen mehr, die für diesen einst stolzen Traditionsklub stehen.

ZDF-Sportreporter Boris Büchler: „Schalke muss einfach wieder Schalke werden“

Weiter heißt es unter anderem: „Der Weg zurück in Liga eins wird kein Selbstläufer. Die abgestürzten Klubs HSV, 1. FC Kaiserslautern und 1860 München lassen grüßen. Die vordringliche Aufgabe der Klubführung muss sein, dass Schalke möglichst bald wieder als ernstzunehmender Profiverein wahrgenommen wird und nicht als Chaosklub. Schalke muss wieder menschlicher und volksnah werden. Erfolgreicher sowieso. Schalke muss einfach wieder Schalke werden.“

„Der Bundesliga-Abstieg des FC Schalke 04 ist kein Verlust“, titelt Spox-Redakteur Jochen Tittmar seinen Kommentar. „Meiner Meinung nach verschlechtert sich das Produkt Bundesliga nicht zwangsläufig, wenn gewisse Spieler oder Vereine nicht mehr daran teilnehmen. Als Beobachter stelle ich persönlich – sagen wir ein halbes Jahr später – jedenfalls nicht fest: Verdammt, Verein Y fehlt mir nun aber. Gerade Spieler kommen ja zu Genüge nach, und es ist auch bei weitem nicht so, als gäbe es jeweils nur zwei, drei und daher rare ligaweite Attraktionen.“

Dimitrios Grammozis hat nicht für eine direkte Aufbruchstimmung gesorgt

Für den Spox-Mann ist der Abstieg des FC Schalke 04 kein Verlust für die Bundesliga. „Dieses Schalke ohnehin nicht, denn umgerechnet auf die Drei-Punkte-Regel ist S04 derzeit das sportlich zweitschlechteste Team der Ligageschichte“, schreibt er. „Nach all den Unzulänglichkeiten allein in diesem Spieljahr hat kaum ein Verein den Gang in Liga zwei mehr verdient als das Schalke der laufenden Saison – da dürften selbst hartgesottene Anhänger der Knappen nur wenig widersprechen.“ Und Jochen Tittmar erwähnt für die Nostalgiker, dass Schalke in dieser Hinsicht ja aller Voraussicht nach adäquat ersetzt werde, und zwar vom VfL Bochum.

Norbert Neubaum fasst seinen Kommentar in den Ruhr-Nachrichten mit folgender Schlagzeile zusammen: „Vierter Abstieg als Produkt einer geschlossenen Mannschaftsleistung.“ Der Schalke-Experte, der selbstverständlich auch auf die zahlreichen königsblauen Fehler der Vergangenheit blickt, schreibt unter anderem: „Katastrophe, Drama, Desaster – suchen Sie sich die passende Vokabel für den Schalker Abstieg aus. Eines ist er (noch) nicht: ein Weltuntergang. Zu dem wird der vierte Abstieg der Klub-Geschichte nur, wenn die heute Verantwortlichen nicht die richtigen Lehren aus den Fehlern ihrer Vorgänger ziehen. Anschauungsmaterial gab es genug.“

Und Norbert Neubaum weist auf eine Schwierigkeit hin, dass nämlich Peter Knäbel, der Sportvorstand, Dimitrios Grammozis schon stützen müsse, einen Trainer also, der zwar noch gar nicht lange im Amt, aber schon angezählt sei. „Dass Dimitrios Grammozis den Abstieg nicht würde verhindern können, musste einkalkuliert werden“, meint er. „Eine direkte Aufbruchstimmung konnte er allerdings auch noch nicht erzeugen. Aber die braucht Schalke.“