Die Sekunde, in der das Finale um den Kreispokal in Gelsenkirchen entschieden wird: Yüksel Terzicik zieht ab und trifft in der letzten Minute des Endspiels zum 3:2-Siegtreffer für YEG Hassel. Für die SSV Buer sind Nico Dziabel und Kevin van Holt machtlos.