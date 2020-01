Zu Ehren des in der vergangenen Woche verstorbenen Andreas Tesch wird beim Spiel des VfL Gladbeck gegen den HTV Hemer in der Riesener-Halle eine Schweigeminute abgehalten.

Gladbeck/Gelsenkirchen. Oliver Tesch, der ältere Bruder des verstorbenen Andreas Tesch, bedankt sich auf Facebook: „Wir sind von der großen Anteilnahme überwältigt.“

Oliver Tesch ruft zu Spenden für die kleine Ida auf

Zu Ehren des in der vergangenen Woche verstorbenen Gelsenkirchener Torwarts Andreas Tesch (31) werden beim Spiel der Oberliga-Handballer des VfL Gladbeck gegen den HTV Hemer die beiden Mannschaften und die Zuschauer in der Riesener-Halle eine Schweigeminute abhalten. Während der Partie, die am kommenden Samstag (11. Januar, 19.30 Uhr) stattfinden wird, also parallel zur Partie des FC Schalke 04 gegen den TuS Ferndorf II, werden die Rot-Weißen dann einen Trauerflor am Arm tragen.

Inzwischen hat sich Oliver Tesch, der ältere Bruder von Andreas und ehemalige Bundesliga-Kreisläufer, der seine Handball-Karriere einst beim TV Germania Hüllen begonnen hat, im Namen der Familie auf seiner Facebook-Seite zu Wort gemeldet.

Oliver Tesch bedankt sich auf Facebook

Der 35-Jährige schreibt: „Vielen Dank für die riesige Unterstützung, wir sind von der großen Anteilnahme überwältigt und bedanken uns von Herzen für die netten Worte.“ Oliver Tesch organisiert via Paypal übrigens auch eine Sammlung für Andreas Teschs gerade einmal zehn Wochen junge Tochter. „Wir sammeln für die kleine Ida, die zusammen mit ihrer Mama ihren liebevollen Papa schon nach zehn Wochen verloren hat“, heißt es.

Oliver Tesch im Bundesliga-Trikot des TSV GWD Minden. Foto: Biene Hagel

Auch die Handball-Abteilung des VfL Gladbeck hat den entsprechenden Link auf ihrer Facebookseite veröffentlicht. Er lautet https://paypal.me/pools/c/8lq3vlOgrg.

Andreas Tesch war am vergangenen Donnerstag (2. Januar) nach dem Training bei der Ahlener SG in der Kabine zusammengebrochen und starb anschließend in Warendorf in einem Krankenhaus.

Eigentlich hatte der Torwart seine Karriere nach dem Ende der vergangenen Saison schon beendet, sich Ende 2019 jedoch wieder zur Verfügung gestellt, um der Ahlener SG im Kampf gegen den Abstieg aus der 3. Liga zu helfen und seine jungen Torhüter-Kollegen Sven Kroker und Maurice Behrens zu unterstützen.