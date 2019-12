Nur Siege für die Spvgg Erle 19 im Jahre 2019

Gelsenkirchen. Die Spvgg Erle 19 geht in der Staffel 1 der Fußball-Kreisliga A mit der maximalen Beute von 51 Punkten aus 17 Spielen ins nächste Jahr.

Die Spvgg Erle 19 hat es tatsächlich geschafft. Sie geht in der Staffel 1 der Fußball-Kreisliga A mit der maximalen Beute von 51 Punkten aus 17 Spielen ins nächste Jahr. Saisonübergreifend kommen sogar 31 Dreier in Folge zusammen. Die Lila-Weißen haben 2019 in Meisterschaftsspielen nichts anderes als Siege kennengelernt.





BV Rentfort II – Spvgg Erle 191:7

Ein 13:0 wie im Hinspiel wurde es nicht. Aber auch mit dem 7:1 war Erles Trainer Rainer Sowa sehr zufrieden. „Es war über weite Phasen ein Spiel auf ein Tor“, meinte er nach dem Auftritt in Rentfort. Am Ende konnte er auch darüber hinwegsehen, dass sein Team nach dem 1:0 durch Christopher Rausch (15.) nachließ und den Ausgleich (42.) kassierte. Nach dem verwandelten Foulelfmeter durch Francesco Schmidt (45.) spulten die Gäste ihr Programm locker ab. Durch Christian Olschweski (60.), Marc-André Schüßler (63., 90.), Christopher Rausch (66.) und Pascal Becker (74.) kam der Tabellenführer nach der Pause zu fünf weiteren Treffern.







Kirchhellen II – Beckhausen 050:2

Beckhausens Spielertrainer Tim Woberschal sprach nach dem 2:0 in Kirchhellen von einem „hochverdienten Sieg gegen keinen schlechten Gegner“. Er selbst leitete den Erfolg mit seinem Treffer zum 1:0 ein. Kevin Wrede sorgte kurz nach der Pause für den Endstand (47.). Mit diesem Dreier rundete der Tabellendritte aus Beckhausen ein sehr gutes erstes Halbjahr erfolgreich ab.





Eintracht Erle – YEG Hassel II1:2

„Das war die wohl beste erste Halbzeit, die wir bislang gespielt haben“, lobte Hassels Trainer Hakan Durdu. Mikail Onur Lenger (8.) legte den Grundstein zum überraschenden Sieg an der Oststraße (8.). Said Salame erhöhte später auf 2:0 (64.). Zwischendurch parierte Torhüter Erdem Yalcin einen Strafstoß (55.). Trotz einer deutlichen Steigerung nach der Pause reichte es für die Eintracht nur noch zum Ehrentor durch Dennis Furgoll (75.).





Westfalia Buer – SC Schaffrath1:3

Mark Link, der Sohn von Co-Trainer Karsten Link, war Schaffraths Matchwinner. Er erzielte alle drei Tore für den Gast (47., 57., 90.). „Die erste Halbzeit war eine Katastrophe“, bekannte SCS-Trainer Andreas Pick. „In der Kabine musste ich lauter werden.“ Für das neue Schlusslicht Westfalia Buer traf Justin Wisniowski (60.).







SSV Buer II – Preußen Gladbeck5:2

„Die Jungs haben alles gegeben und verdient gewonnen“, lobte Buers Trainer René Dijkstra. Auch Devin Müller aus der ersten Mannschaft brachte sich als zweimaliger Torschütze gut ein (65., 70.). Außerdem trafen Chris Sallatzkat (25., 75.), und Yves Dombrowski (80.). Die Gegentore fielen in der 25. und 40. Minute.





BV Horst-Süd – Adler Ellinghorst1:2

„Es ist alles schiefgelaufen, was schieflaufen kann“, klagte BV-Spielertrainer Ibrahim Basatli nach der überraschenden Niederlage gegen das bisherige Schlusslicht. Sein Tor zum zwischenzeitlichen 1:1 reichte nicht (44.). Die Gegentore fielen in der elften und 57. Minute. In der Schlussphase gab es dreimal Rot: für Angel Karamanov (85.) und Emre Miyanyedi (89.) vom BV Horst-Süd sowie für einen Ellinghorster (83.).