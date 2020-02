Nur ein 1:1 – Die Schalker Aufholjagd verliert Schwung

Man konnte ihnen nicht vorwerfen, nicht alles gegeben zu haben. Sie haben eine sehr ordentliche Vorstellung geboten, sie haben ihre Serie auf nunmehr elf Spiele hintereinander ohne Niederlage verlängert, und sie haben sich sogar auf Rang vier verbessert. Aber: Sie haben nicht gewonnen. Die U-17-Fußballer des FC Schalke 04 mussten sich in ihrem ersten Meisterschaftsspiel des neuen Jahres gegen den Tabellendritten Borussia Mönchengladbach mit einem 1:1 begnügen.

Die königsblaue Aufholjagd im Kampf um die beiden Plätze in der West-Staffel der B-Junioren-Bundesliga, die zur Teilnahme am Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft berechtigen, hat damit an Schwung verloren. Schalkes Trainer Frank Fahrenhorst sprach nach dem Remis gegen die Fohlen von zwei verlorenen Punkten. „Wir haben mindestens fünf oder sechs hundertprozentige Tormöglichkeiten liegen lassen“, stellte der 42-Jährige bedauernd fest. „Das Engagement stimmte, aber es fehlte leider das nötige Glück.“

Start nach Maß: Juan Cabrera trifft in der sechsten Minute zum 1:0

Anfangs lief alles nach Plan für den Knappen-Nachwuchs. Nicht einmal sechs Minuten waren gespielt, als Juan Cabrera mit einem Flachschuss aus etwa 25 Metern ins rechte untere Eck das 1:0 für sein Team erzielte. Dieser Treffer verunsicherte vor allem Gäste-Torhüter Ben Zich, der danach bis zur Pause vor allem bei hohen Bällen nicht den stabilsten Eindruck hinterließ. Weiteren Schaden konnten die Mönchengladbacher jedoch verhindern. Stattdessen kamen sie neun Minuten vor der Pause überraschend zum Ausgleich. Nach einer Ecke von Kushtrim Asallari köpfte Cameron Xavier Arnold vor den Schalker Abwehrspielern zum 1:1 ein. Ein schmeichelhaftes Halbzeitresultat für die Gäste.

Im Laufe der zweiten Hälfte wurde dieses Ergebnis für sie immer schmeichelhafter. Die Schalker gaben den Ton an, wagten alles, weil für sie nur ein Sieg zählte. Aber Ben Zich, der im ersten Durchgang noch so unsicher wirkte, wuchs nach der Pause über sich hinaus. Er parierte alles: einen weiteren Weitschuss von Juan Cabrera (48.), einen Kopfball von Semin Kojic 63.) sowie auch Schüsse aus kurzer Entfernung von Anil Özgen (67., 68.) und von Bogdan Shubin (89.). Einmal hatte Ben Zich aber auch großes Glück. Das war, als Juan Cabrera, der auffälligste Schalker, mit einem Schuss aus 14 Metern den linken Pfosten traf (62.).

Gladbachs Trainer Hagen Schmidt: „Für uns war dieses Unentschieden etwas glücklich“

„Für uns war dieses Unentschieden etwas glücklich“, bekannte Mönchengladbachs Trainer Hagen Schmidt, der nicht nur auf seinen Torjäger Luca Raul Barata, sondern auch noch auf einige weitere Stammkräfte verzichten musste. „Wir können mit dem einen Punkt gut leben“, fügte er hinzu. Und zu den Aussichten beider Mannschaft für den weiteren Verlauf der Rückrunde meinte er: „Wer glaubt, wir sind im Kampf um die ersten beiden Plätze weg vom Fenster, täuscht sich. Für Schalke wird es hingegen schwieriger, den schon recht großen Rückstand aufzuholen, weil die Spiele immer weniger werden.“

Obwohl die Spiele immer weniger werden und der Rückstand auf die Plätze eins und zwei nicht geringer wird, gibt auch Frank Fahrenhorst noch nichts verloren. „Solange es rechnerisch möglich ist, glauben wir daran, ganz oben angreifen zu können“, gibt er zu verstehen. „Am kommenden Samstag fahren wir zunächst einmal zum Spitzenreiter 1. FC Köln. Mal schauen, was da geht. Wir werden jedenfalls auch dort auf Sieg spielen.“

Tore: 1:0 Juan Cabrera (6.), 1:1 Cameron Xavier Arnold (31.).

FC Schalke 04 U 17: Treichel, Anu­bodem (78. Musić), Guzy (78. Weichert), Maurer, Aliu, Shubin, J. Mfundu (50. Kojic), Cabrera, Köster (59. Özgen), Jander, Heim.