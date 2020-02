Noubliez jamais ist der Traber der Stunde

Feldmark. Der sechsjährige Hengst Noubliez jamais zeigte in Gelsenkirchen einen starken Auftritt.

Als letzter Nachkomme des unvergessenen Reado zieht der sechsjährige Hengst Noubliez jamais regelmäßig Aufmerksamkeit auf sich. Er hatte diese am Nienhausen Busch auch vollends verdient. Der Schwarzbraune riss den „Preis von Avignon“ für die beste Tagesklasse in unwiderstehlicher Manier an sich und avancierte damit zum Traber der Stunde – zumindest im Gelsentrab-Park.

In der Hand von Jaap van Rijn machte sich der Schützling von Age Posthumus im zweiten Bogen auf den Vormarsch, stürmte auf der Überseite an Fast and Furious (Michael Nimczyk) vorbei an die Spitze und ließ nach diesem Intermezzo auch auf dem letzten Teilstück überhaupt keine Schwächen erkennen. Ganz zur Freude seines Fahrers, der sich auf den letzten hundert Metern siegesgewiss praktisch nur noch auf das Geschehen hinter ihm konzentrierte, stiefelte Noubliez jamais bis zum Pfosten munter weiter und gewann letztlich überlegen vor For Ever (Roland Hülskath) und Marion Jauß‘ Fast and Furious.

Kjeld von Haithabu überrascht

Anders als das Hauptereignis endete der „Preis von Nimes“ mit einer Überraschung. Nicht der erstmals von Michael Nimczyk pilotierte Etorix hatte hier über der Linie die Nase vorne, sondern die Nummer drei am Totalisator, Kjeld von Haithabu. Roland Hülskath schickte ihn direkt nach vorne, dachte später erst gar nicht daran, dem außen herum aufziehenden Favoriten das Kommando zu überlassen und ließ diesen in der Entscheidung schnell eiskalt abblitzen.