Gelsenkirchen. Schalkes U19-Trainer steht nach seiner Ein-Spiel-Sperre wieder am Spielfeldrand. Sonntag um 11 Uhr treten die Königsblauen bei Preußen Münster an

Norbert Elgert ist erleichtert. Nach dem Berufsverbot, das ihm für die Partie beim MSV Duisburg (1:1) auferlegt worden war, darf der Trainer der U19 des FC Schalke 04 jetzt auch wieder am Spieltag für seine Mannschaft zu 100 Prozent da sein. An diesem Sonntag muss er mit ihr in der Fußball-A-Junioren-Bundesliga zum Tabellenvorletzten Preußen Münster fahren. Anstoß ist um 11 Uhr im Preußen-Stadion am Berg Fidel.

Wie ein Schwerverbrecher habe er sich vor einer Woche gefühlt, teilte Norbert Elgert mit. „Es tat richtig weh, während des Spiels keinen Einfluss nehmen zu können“, sagte er. „Zu gegebener Zeit werde ich mich ausführlicher über diese Sperre äußern, aber das kann noch ein paar Jahre dauern.“

Seine Konzentration gilt erst einmal der kommenden Aufgabe in Münster. Den Preußen steht das Wasser im Abstiegskampf bis zum Hals, nach fünf Spielen im Februar mit nur einem Punkt liegen sie jetzt bereits fünf Zähler hinter dem rettenden Ufer. „Das ist eine taktisch gut ausgerichtete Mannschaft, die tief stehen und auf Konter lauern wird“, sagt Norbert Elgert. Mit Asmar Paenda und Til Busemann haben die Münsteraner zwei ehemalige Schalker mit sicherlich besonderer Motivation in ihren Reihen.

Drei Dinge fordert Norbert Elgert vor dem Saisonendspurt von seinen Jungs. Erstens: „Eine permanente Bereitschaft bei der Umsetzung der Grundtugenden. Die Mannschaft zeigt Anstrengungsbereitschaft“, räumt er ein, „aber das alleine reicht nicht. Sie muss sich auch mal verausgaben können.“ Zweitens: „Wir müssen mehr Zug zum Tor entwickeln, größeren Torhunger zeigen.“ Und, daraus ableitend, drittens: „Wenn wir schon so wenige Treffer erzielen, müssen wir die volle Konzentration auf unser Defensivverhalten richten. So sehenswert der Duisburger Treffer zum 1:1 auch war, er wäre zu verhindern gewesen, wenn wir rechtzeitig geblockt hätten.“

Can Bozdogan hat am Donnerstag nach langer Verletzungspause erstmals wieder beim Training das Aufwärmprogramm mitgemacht. Er braucht aber noch einige Zeit, bevor er wieder um Bundesliga-Punkte mitwirken kann. René Biskup fällt wegen seiner Verletzung am Sprunggelenk ebenfalls noch länger aus. Bleron Krasniqi wird wegen eines grippalen Infekts wohl auch nicht eingesetzt werden können.