Niederlagen fünf und sechs für Schwarz-Blau Horst-Emscher

Der Billard-Club Schwarz-Blau Horst-Emscher bleibt in der Snooker-Bundesliga punktloses Schlusslicht. Neun Wochen nach den letzten Spielen in Deutschlands höchster Klasse mussten sich die Horster beim BC Stuttgart und bei der TSG Heilbronn jeweils mit 1:7 geschlagen geben. Es waren damit die Niederlagen fünf und sechs in bisher sechs Bundesliga-Partien.

In Stuttgart gewann nur Dennis Knop eine Partie gegen Mayarik Sharma mit 3:2-Frames, verlor aber auch gegen Angelo Tursi mit 0:3. Alfred Scharf unterlag beiden Spielern deutlich, schaffte nur gegen Tursi einen Frame-Gewinn. An den Positionen eins und zwei mussten sich Torben Koehler und Wolfgang Scheder ebenfalls geschlagen geben. Sie verloren gegen Umut Dervis Dikme und Davut Dikme jeweils beide Spiele. Wolfgang Scheder gewann nur jeweils einen Frame, für Torben Koehler ging es beim 2:3 gegen Davut Dikme immerhin in den Decider.

Wiedersehen mit Daniel Sciborski

Einen Tag später in Heilbronn trafen die Schwarz-Blauen auf einen alten Bekannten. Daniel Sciborski war vor Saisonbeginn dorthin gewechselt. Dieses Mal war es Torben Koehler, der den einzigen Punkt für SB Horst besorgte. Er besiegte Daniel Sciborski mit 3:2. Gegen Omar Alkojah verlor er aber ebenso wie auch Dennis Koop gegen beide Gegner, wobei er gegen den ehemaligen Horster Daniel Sciborski nur mit 2:3 das Nachsehen hatte. Alfred Scharf und Wolfgang Scheder unterlagen jeweils Michael Schnabel und Richard Wienhold, Wolfgang Scheder gegen Michael Schnabel aber auch erst im Decider.

Weiter geht es für SB Horst nun auch erst in sieben Wochen wieder, und zwar an heimischen Snooker-Tischen an der Turfstraße. Am 1. und 2. Februar stehen der letzte Hinrunden-Spieltag gegen den SC Hamburg und der erste Rückrundenauftakt gegen den Aachener Snookerclub auf dem Programm.