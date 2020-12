Neujahr: In Gelsenkirchen gibt es gutes Geld zu gewinnen

Feldmark. Insgesamt werden in Gelsenkirchen am Neujahrstag acht Rennen entschieden. Fünf PMU-Prüfungen. Harper Smart strebt den sechsten Sieg in Serie an.

Drei Tage nach dem letzten Renntag dieses Jahres in Hamburg-Bahrenfeld eröffnet Gelsentrab am 1. Januar frühestmöglich die neue Traber-Saison, für die man natürlich nicht nur in Gelsenkirchen wieder auf emotionalere Veranstaltungen mit Publikum vor Ort hofft. Am Freitag jedoch müssen Fahrer und Pferde auf jeden Fall noch auf Applaus verzichten und ihre Motivation gänzlich aus dem sportlichen Ehrgeiz und natürlich den ausgelobten Rennpreisen schöpfen.

Gutes Geld gibt es am Nienhausen Busch bei insgesamt acht Partien (erster Start um 15.15 Uhr) einmal mehr vor allem in den PMU-Prüfungen – dieses Mal fünf an der Zahl – zu verdienen, von denen das www.wettstar-pferdewetten.de-Rennen für die Klasse bis 70.000 Euro Gewinnsumme die größte Aufmerksamkeit auf sich zieht.

Velten Versailles hat mit Rick Ebbinge den nach wie vor amtierenden Weltmeister im Sulky

Der Blick der Experten richtet sich beim Studium der langen Starterliste mit 13 Pferden schnell auf die Startnummer vier, den in der Feldmark bei bisher sechs Engagements ungeschlagenen Emilion. Der erneut vom nun zehnmaligen deutschen Berufsfahrer-Champion Michael Nimczyk gesteuerte Wallach aus dem Mommert-Quartier zählt aufgrund seiner beeindruckenden Statur, seines raumgreifenden Geläufs und des unumstritten großen läuferischen Potenzials zu den Hoffnungsträgern der Szene, scheiterte in der Vergangenheit jedoch zu häufig an schwachen Starts und Gallopaden – so auch zuletzt in einem Vorlauf zum Großen Preis der Stadt Mönchengladbach.

Ganz ohne Fehltritt ist der jetzt Sechsjährige bis dato nur auf dem Rechtskurs der einstigen Elite-Bahn im Gelsentrab-Park, in dem er die Kräfte am Neujahrstag mit Velten Versailles (9) misst. Der in den Niederlanden von Jeroen Engwerda trainierte Schwede hat mit Rick Ebbinge den nach wie vor amtierenden Weltmeister im Sulky, der sich mit einem fulminanten Endspurt 2020 zum siebten Mal in Folge auch das Championat seines Heimatlands sicherte und nach seinem überlegenen Comeback-Sieg in Hamburg auf den zweiten Deutschland-Erfolg brennen sollte. Die Startposition in der zweiten Reihe kommt ihm dabei allerdings ebenso wenig entgegen wie Dorthez Prestance (11/Jaap van Rijn), der seinen dritten Volltreffer innerhalb von nur zwölf Tagen markieren könnte.

Sogar zum sechsten Mal in Folge will Harper Smart (4/Jan van Dooyeweerd) am Freitag in den Winner Circle einziehen und hat gute Aussichten, dieses Vorhaben in die Tat umzusetzen. Der eher klein gewachsene Rappe stand am zweiten Weihnachtstag neuerlich über der Konkurrenz, ließ dabei die auch dieses Mal zu den Gegnern zählende Schnellstarterin Candy Blue Chip (1/Jesse ter Borgh) souverän hinter sich und sollte auch mit dem frischen Sieger Edens Boy (6/Jaap van Rijn) fertig werden. Der nur eine halbe Länge hinter diesem eingelaufene Jacques Villeneuve (3/Michael Nimczyk), James Moko (7/Andre Bakker) und Handy Wise (11/Jan Thijs de Jong) sind weitere interessante Kandidaten zumindest für die Viererwette (Garantie-Auszahlung: 3000 Euro).

Das Champagner-Rennen liefert etliche Wett-Optionen

Etliche Wett-Optionen liefert auch das Champagner-Rennen, in dem der Weg nach vorne über Prigana (4/Michael Nimczyk) führen dürfte. Die ansonsten so zuverlässige Stute sprang jüngst in Berlin-Mariendorf im Kampf um den Sieg und muss dementsprechend auf Wiedergutmachung aus sein. Gefordert wird die Schwarzbraune dieses Mal von dem Gerrits-Hengst John King Boko (10/Jaap van Rijn) und dem frischen Berliner Sieger Flyer de Brikvil (5/Reinier Feelders), aber auch der zuletzt zweimal in Trabreiten gescheiterte Mad World (2/Tim Schwarma) und Hasta la Vista (9/John Dekker) werden das Feld sicher nicht kampflos räumen.

Um jeden Meter Boden gekämpft wird aller Voraussicht nach auch in den beiden anderen PMU-Prüfungen. So muss sich der Varenne-Sohn Amon Wise As (7/Erwin Bot) im Preis der Jahreswende mit dem starken Nimczyk-Duo Favori de la Basle (10/Michael Nimczyk) und Jenna Transs R (5/Robbin Bot), aber auch mit dem Belgier Mysterious Mom (2/Jo Corbanie) auseinandersetzen. Bernie Johnstons Velten Swarovski (10/Rick Ebbinge) trifft nach zwei Volltreffern auf Schwedens Derbybahn in Jägersro und einer anschließenden rund dreimonatigen Pause im ersten V-6-Rennen (Garantie-Auszahlung: 10.000 Euro) unter anderem auf Naomi Bo (11/Michael Nimczyk), Iamtheonewhoknocks (6/Caroline Aalbers) und den an Weihnachten als Dritter über die Linie gesprungenen Gaillac de Vandel (4/Andre Bakker).

