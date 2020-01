Feldmark. Der Trabrennverein Gelsenkirchen eröffnet am Sonntag das neue Rennjahr.

Neues Spiel und neues Glück

Fünf Tage, nachdem in Dinslaken am Bärenkamp das letzte Rennen des Jahres 2019 über die Bühne gegangen ist, eröffnet der Trabrennverein in Gelsenkirchen am Sonntag das neue Rennjahr. Elf Prüfungen sind bei der Starterangabe am Montag zusammengekommen, die zum Teil dünn besetzt sind, insgesamt aber dennoch ein interessantes Programm ab 13.45 Uhr bieten. Nicht zuletzt, weil zwei Viererwetten und die mit 6.000 Euro-Garantieauszahlung angebotene V6 auf lukrative Quoten am Totalisator hoffen lassen.

Die ersten vier Pferde in der richtigen Reihenfolge auf den Schein zu bringen, sollte sich einerseits in der höchsten Tagesklasse bis 60.000 Euro Gewinnsumme lohnen. Hier treten in der Feldmark zehn Teilnehmer über die Sprintdistanz von 1.609 Metern gegeneinander an, von denen der Holländer Fuggedaboutit (Tom Kooyman) erste Chancen auf den Rang ganz vorne hat. Der Wallach aus dem Stall de Groningers hat seine Qualitäten auf der kurzen Strecke im Dezember zweimal unter Beweis gestellt und unterlag nach einem überlegenen Dintrab-Erfolg am Nienhausen Busch nur einem bärenstarken Konkurrenten, der bei dieser Gelegenheit gleich den Gelsenkirchener Saisonrekord 2019 aufstellte.

Steiniger Weg für Fuggedaboutit

Der Weg zum Sieg könnte für Fuggedaboutit dennoch steinig sein, denn mit der schnellen Opalis (Roland Hülskath) und dem von einer durchaus gelungenen Schweden-Kampagne zurückkehrenden Harley As (Jan Thijs de Jong) trifft er ernstzunehmende Gegner. Nicht zu unterschätzen ist natürlich auch der St. Leger-Sieger von 2017, Mc Arthur (Michael Nimczyk), der am 16. Dezember freilich noch weit hinter Fuggedaboutit über die Linie lief und am zweiten Weihnachtstag die Startphase nicht überstand. Den frischen Mönchengladbacher Sieger Lordano Ass (Tim Schwarma), Dean Bros (Jeffrey Mieras) und den 1:11,5-Traber Sciacallo OM (Robbin Bot) sollte man gleichfalls nicht außer Acht lassen.

Sehen lassen kann sich auch das zweite Viererwette-Rennen, in dem Arquana As (Erwin Bot) ihren Coup von Mitte Dezember bestätigen muss. Als Dreijährige behauptete sich die Chapter Seven-Tochter damals gegen einige etablierte ältere Konkurrenten, obwohl sie zuvor fast fünf Monate keinen Wettkampf bestritten hatte.

Die jüngste Teilnehmerin ist die nun bereits rund vier Monate vor ihrem Geburtstag als Vierjährige geführte Stute auch am Sonntag im „Preis vom Nienhausen Busch“, in dem sie sich gegen den am zweiten Weihnachtstag nach langer Durststrecke endlich mal wieder voll punktenden Duglas (Jan Thijs de Jong) und den zehn Tage zuvor als Zweiter noch vor diesem eingelaufenen Velten Las Vegas (Niels Jongejans) durchsetzen muss.

Die von Champion Michael Nimczyk pilotierte Kiss Me Bo enttäuscht ihre Anhänger ebenso selten wie die tapferen Firefox BR (Jochen Holzschuh) und Candyman Hornline (Robbin Bot) und wird das Feld gewiss auch nicht ohne Gegenwehr räumen.

Mehr als 300.000 Spielvarianten

Übersichtlicher präsentieren sich die übrigen Prüfungen der V6-Wette, die um 15.30 Uhr mit einer Partie für französisch gezogene Pferde eingeläutet wird. Anne Lehmanns Dominik wird sich hier beim ersten gemeinsamen Auftritt mit Michael Nimczyk vor allem gegen den vierjährigen Deutschland-Debütanten Genius Josselyn (Jaap van Rijn) und Declic Julry (Jochen Holzschuh) behaupten müssen.

Insgesamt haben die Wetter in den Rennen am Sonntag am Nienhausen Busch fünf bis zehn die Auswahl zwischen 50 Pferden, theoretisch sind 302.400 Spielvarianten möglich. Wobei wohl niemand ernsthaft in Erwägung ziehen wird, alle Starter zu berücksichtigen.