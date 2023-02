Neue Hoffnung für die Gelsenkirchener Cricket-Teams

Gelsenkirchen. Vignaesh Sankaran, Trainer der Cricket-Teams Black Miners und United Gelsenkirchen, scheint bald eine Sorge weniger zu haben...

Für die Black Miners und Gelsenkirchen United, die beiden Bundesliga-Cricket-Teams des VfB Gelsenkirchen, gibt es neue Hoffnung.

Ausnahmegenehmigung ist vorstellbar

Nach WAZ-Informationen haben sowohl der Westdeutsche Cricket Verband als auch der Deutsche Cricket Bund durchblicken lassen, dass die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung für den Spielbetrieb im Gesundheitspark Nienhausen für die in Kürze beginnende Saison 2023 vorstellbar ist.

Spielfeld im Gesundheitspark ist zu klein

Auf der Rasenfläche im Gesundheitspark ist das Spielfeld für die Teilnahme am Bundesliga-Spielbetrieb eigentlich zu klein. Miners-Trainer Vignaesh Sankaran: „Wir haben einen Spielfeldradius von 45 Metern. Für die Bundesliga benötigen wir aber 55 Meter Radius.“

Bedingung: Normgerechte Spielfläche für 2024

Die Bedingung für das Erstellen der Ausnahmegenehmigung ist, dass es vor dem Start der Spielzeit im Frühjahr 2024 eine endgültige Lösung für den Cricket-Spielbetrieb in Gelsenkirchen gibt. Von Verbands-Seite wird dann eine normgerechte Spielfläche erwartet.

Kurz vor dem Saisonstart scheint sich die Platzfrage zum Guten zu wenden: VfB Gelsenkirchens Cricket-Trainer Vignaesh Sankaran. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Der VfB Gelsenkirchen, der mit den Black Miners im 50-over-Format am 1. April in den Bundesliga-Betrieb starten will und mit seinem United-Team ab dem 1. Mai in der T20-Bundesliga antreten möchte, klopft zurzeit mehrere Möglichkeiten hinsichtlich einer sportlichen Heimat für die Zukunft ab.

VfB Gelsenkirchen: 50 Mitglieder in der Cricket-Abteilung

Vignaesh Sankaran: „Wir haben mittlerweile 50 Mitglieder in der Cricket-Abteilung. Das Potenzial, hier professionell Cricket zu spielen, ist auf jeden Fall vorhanden. Aber wir müssen auch aufpassen. Je länger wir in Gelsenkirchen auf Entscheidungen warten, desto mehr werden wir von Städten wie Krefeld überholt. Dort gibt es mittlerweile einen regelrechten Boom und vier Cricket-Mannschaften.“ Der hochmoderne Covestro-Sportpark Uerdingen gilt dort als Cricket-Innovation.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen und Buer