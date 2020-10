Gelsenkirchen. Am Mittwochabend treffen im neuen Wettbewerb erneut SSV Buer und YEG Hassel aufeinander. Anstoß an der Löchterheide ist um 19.30 Uhr.

Das Los wollte es so, dass das Endspiel um den Kreispokal der Saison 2019/20 bereits vier Wochen danach eine Neuauflage erfährt. Ahmet Inal, der Trainer des Titelverteidigers YEG Hassel, findet es zumindest überraschend, dass sich zwei der besten Mannschaften des Fußballkreises sofort in der ersten Runde des Wettbewerbs der Saison 2020/21 duellieren müssen. Auch Trainer Misel Zec vom Landesligisten SSV Buer ist nicht besonders glücklich über das Los.

Aber sie nehmen es sportlich und treten deshalb an diesem Mittwoch erneut gegeneinander an. Anstoß ist um 19.30 Uhr auf dem Kunstrasenplatz der Sportanlage Löchterheide. Die Bueraner haben nach der 2:3-Niederlage im Finale am 9. September somit die Möglichkeit, den Spieß umzudrehen. Der Ehrgeiz, über YEG Hassel die zweite Runde zu erreichen, ist vorhanden, allerdings nicht besonders ausgeprägt.

Pokalspiel-Motto: Kick für Demokratie und gegen Rassismus Vor zwei Wochen hatte die SSV Buer aufgrund der Vorkommnisse bei der Partie DSC Wanne-Eickel gegen YEG Hassel beschlossen, das Erstrundenspiel im Kreispokal zu einem besonderen Fußballabend zu machen – unter dem Motto: Kick für Demokratie und gegen Rassismus. Eine Jugendmannschaft von YEG wird mit den Spielern der SSV einlaufen, ein Jugendteam der Rothosen mit den Spielern von YEG. Die Bueraner Inklusionsmannschaft mit ihrem Trainer Thomas Funke hat sich auch etwas Besonderes einfallen lassen. Die SSV Buer als Gastgeber wird für einen bunten Rahmen sorgen und bittet alle Besucher, möglichst bunt zu erscheinen – mit Trikots, Schals und Fahnen.

„Für mich ist der Pokal eher zweitrangig“, sagt Misel Zec. Für ihn genießt die Meisterschaft die größere Bedeutung. Nach der 1:2-Niederlage am vergangenen Samstag im Derby gegen den Erler SV 08 ist sein Team den Abstiegsrängen sehr nahe gekommen. In dieser Partie bekam Ruben-Emilio Occhiuzzo einen Schlag auf das Knie. Sein Einsatz ist fraglich. „Wir werden durchmischen und personelle Änderungen auf einigen Positionen vornehmen“, kündigt Misel Zec an.

Niederlagen in der Meisterschaft

YEG Hassel musste in der Meisterschaft zuletzt zwei Niederlagen in Folge einstecken, erhielt aber trotzdem gute Kritiken. „Es wäre unverschämt von mir, wenn ich gegen meine Mannschaft schießen würde“, sagt Ahmet Inal. „Sie hat es gut gemacht, es waren Kleinigkeiten, die den Ausschlag gegen uns gegeben haben.“

In den vergangenen drei Jahren hieß der Kreispokalsieger stets YEG Hassel. Der Lüttinghof-Klub macht kein Geheimnis aus seiner Ambition, den Titel Nummer vier anzupeilen. „Wir wollen unseren Titel definitiv verteidigen“, kündigt Ahmet Inal an. „Es haben sich in der ersten Runde schon einige Mitfavoriten verabschieden müssen, beispielsweise der Erler SV 08. Wir haben an diesem Mittwoch die Möglichkeit, eine weitere starke Mannschaft aus dem Wettbewerb zu eliminieren.“ Bis auf den Langzeit-Verletzten Ozan Cantürk kann YEG auf seine beste Formation zurückgreifen.