Scholven. Der Bülser Trainer wünscht sich „einen starken Verein“ in der Gegend Bülse/Scholven. Doch Hansa-Vorsitzende Barbara Kochmann lehnt ab.

Wenn es in einem Fußballverein mehr Altherren- als Senioren- und Juniorenteams gibt, sagt das schon viel über dessen Struktur aus. Genauso ist es beim SV Schwarz-Weiß Bülse: Während der Klub im Altherren-Bereich mit drei Mannschaften überdurchschnittlich breit aufgestellt ist und bei den Senioren immerhin zwei Teams gemeldet sind, herrscht in der Jugend gähnende Leere. Es ist bereits die zweite Saison nacheinander, in der die Bülser keine Juniorenmannschaft stellen.

Das ist einer der Gründe, weshalb Rejhan Nailovic den Vorstand des Klubs kürzlich mit einem interessanten Vorschlag konfrontierte. „Ich habe unsere Vorstandsmitglieder mal auf eine mögliche Fusion angesprochen. Schließlich gibt es hier in der Gegend mit uns und Hansa Scholven ja zwei Vereine, die so vor sich hindümpeln“, erzählt er.

Auch die Scholvener, die die Sportanlage an der Baulandstraße seit der Abmeldung der DJK SG Borussia alleine nutzen, haben eine überschaubare Mannschaftsanzahl im Fußballbereich. Drei Jugendteams stehen je einer Senioren- und Altherrenmannschaft gegenüber. Von der Reaktion war Rejhan Nailovic sogar selbst erstaunt: „Die Bülser haben signalisiert, dass sie sich das durchaus vorstellen könnten und gesprächsbereit wären. Das hat mich überrascht, weil sie es bisher verneint hatten.“

Der Coach sieht in einer Fusion viele Vorteile: „In beiden Vereinen gibt es kaum Strukturen. Dabei könnte man in der Gegend Bülse/Scholven auf jeden Fall etwas aufbauen. Ich fände es spannend, wenn es hier einen starken Verein geben würde, mit dem Scholvener Rasenplatz könnten wir auch mehr Spieler anlocken.“

Doch was halten die Hansa-Verantwortlichen von den Überlegungen? Scholvens Vorsitzende Barbara Kochmann hat eine klare Meinung: „Wir sind nicht an einer Fusion interessiert und denken darüber auch in den nächsten Jahren nicht nach. Wir boomen im Breitensportbereich und haben viele neue Abteilungen aufgebaut. Deshalb gibt es für uns keine Gründe, zu fusionieren.“