Vizemeister freut sich über Schalke-Aus und holt Adam Touray

Adam Touray (rechts) wechselt nach Ludwigsburg und wird in der neuen Saison in der BBL spielen.

Ludwigsburg. Adam Touray, der 26-jährige Center, der zwei Jahre das Trikot des FC Schalke 04 getragen hat, wird in der Saison 2020/21 in der BBL spielen.

Das Kapitel Profi-Basketball ist beim FC Schalke 04 bekanntlich beendet. Nichtsdestotrotz ist einer Center des Gelsenkirchener Pro-A-Ligisten aufgestiegen. Adam Touray wechselt in die BBL, er hat beim Deutschen Vizemeister MHP Riesen Ludwigsburg einen Vertrag bis 2022 unterschrieben. Dort soll der 26-Jährige im Team von Headcoach John Patrick den Deutsch-Amerikaner Hans Brase beerben, der nicht nach Ludwigsburg zurückkehren wird.

In der vergangenen Saison, die wegen der Corona-Pandemie bekanntlich abgebrochen worden ist, kam Adam Touray in der 2. Bundesliga Pro A im Schnitt auf 11,4 Punkte, 5,6 Rebounds und 1,0 Blocks. Nach fünf Kurzeinsätzen für den Syntainics MBC in der Saison 2015/16 kehrt er nun in die BBL zurück. Ausgebildet in der Jugend des UBC Münster, ging Adam Touray ein paar Schritte zurück und empfahl sich über die BSW Sixers (1. Regionalliga), die ETB Wohnbau Baskets (Pro B) und eben den FC Schalke 04 (Pro A) für höhere Aufgaben.

Adam Touray: „Ich werde viel an mir arbeiten“

„Den nun erfolgenden Schritt ins Oberhaus verdiente sich der Big Man in den vergangenen beiden Jahren als Leistungsträger des FC Schalke 04 und kürzlich im Rahmen eines Tryouts in der Ludwigsburger Rundsporthalle“, ist auf der Internet-Seite der Schwaben zu lesen.

Bei diesem Tryout machte sich auch John Patrick einen persönlichen Eindruck vom 2,06 Meter großen Center. „Mir gefallen die Einstellung und der Einsatz von Adam, den er unter anderem während des Tryouts gezeigt hat. Er wird uns mit seiner Athletik und seiner Rim Protection verstärken“, sagt der MHP-Headcoach.

Adam Touray freut sich nach zwei Schalker Basketball-Jahren auf seine neue Aufgabe. „Ich bin dankbar, dass ich die Chance in Ludwigsburg bekommen habe, um den nächsten Schritt meiner Karriere zu machen“, sagt er. „Ich werde viel an mir arbeiten und freue mich schon auf die neue Saison, um auf dem Feld alles zu geben.“ (AHa)