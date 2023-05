Mitten im Abstiegskampf: Hiobsbotschaft für YEG Hassel

Erfogserlebnis: Das Kreispokal-Finale bei den Sportfreunden Bulmke hat YEG Hassel (Mi. Mehmet Can Özkaya gegen Mahmut Gülnaz/re.) mit 4:0 gewonnen. In der Fußball-Westfalenliga ist am Sonntag der Tabellenzweite Türkspor Dortmund 2000 zu Gast in Hassel.