Startet mit fünf Volltreffern in das neue Jahr: Michael Nimczyk. Der Goldhelm will auch beim zweiten Renntag wieder die Nase vorne haben.

Gelsentrab: Michael Nimczyk peilt nächsten Champions-Tag an

Gelsenkirchen. Beim zweiten Gelsentrab-Renntag des Jahres hat der Goldhelm wieder zahlreichen Top-Chancen. Unter anderem mit "Free Bird" im "Winter-Preis".

Nachdem ihm am Neujahrstag fünf Volltreffer gelangen, hat Michael Nimczyk am Sonntag erneut eine ganze Reihe von Top-Chancen beim zweiten Renntag des Jahres auf der Trabrennbahn in Gelsenkirchen.

Der Champion setzt im mit 5.000 Euro dotierten "Winter-Preis" auf Free Bird und könnte zum Auftakt gleich vier Prüfungen in Serie gewinnen.

Ohne Zweifel, Michael Nimczyk ist der dominierende Trabrennfahrer der letzten Jahre. 2020 sicherte sich der stets freundlich auftretende 34-jährige vom Kaiserhof in Willich-Schiefbahn den Titel des deutschen Champions zum achten Mal in Folge.

Insgesamt war er bereits zehn Mal der Beste seiner Zunft und es spricht fast alles dafür, dass das prominenteste Gesicht des Erfolgsteams Nimczyk – mit Vater Wolfgang als Meistertrainer, Onkel Thomas Maaßen als siegreichster Amateurfahrer und Robbin Bot als "Bronzehelm" – der Konkurrenz auch in diesem Jahr nur den Kampf um die Plätze überlassen wird.

Free Bird mal wieder ganz nach vorne?

Bereits am Neujahrstag setzte der Rheinländer eine erste Duftmarke und feierte bei seinen acht ersten und bisher einzigen Saisonstarts nicht weniger als fünf Siege, denen beim zweiten Gelsenkirchener Renntag am Sonntag (erster Start um 13.37 Uhr) des noch neuen Jahres weitere folgen sollen. Los geht es im Gelsentrab-Park um 13.37 Uhr.

Nimczyk hat zumindest eine ganze Reihe von Top-Chancen und ist auch im sportlichen Hauptereignis, dem "Wettstar-Winter-Preis", mit Free Bird (6) gut aufgestellt.

Überraschungs-Sieger der "Derby-Revanche 2018"

Free Bird gelang im ersten Corona-Jahr zwar kein einziger Volltreffer, doch der Überraschungs-Sieger der "Derby-Revanche 2018" verfügt nach wie vor über gefürchteten Speed, trifft nach einem Ehrenplatz in Berlin-Mariendorf schlagbare Gegner und ist im ersten von zwei Bändern gut untergekommen.

Behaupten muss der Ready Cash-Sohn sich dieses Mal vor allem gegen den kurz vor Weihnachten mal wieder erfolgreichen Mr Bathuan Byd (2/Erwin Bot), der gleichfalls von der 2.025-Meter-Marke abgeht. Aber auch die 25 Meter weiter hinten startende Trainingsgefährtin Honesty Newport (7/Robbin Bot) ist trotz einer kurzen Auszeit auf keinen Fall zu unterschätzen.

Die Zeichen stehen vier Mal auf Sieg

Michael Nimczyk kann neben seinem Start mit Free Bird im Gelsentrab-Park auf einen erfolgreichen Beginn hoffen. In den ersten vier Prüfungen des Nachmittags sollte er jeweils als Favorit ins Rennen gehen. Dabei wird er sich gleich zu Beginn mit dem ersten Sieger 2021, WalkofFame Diamant (5), gegen Rita (4/Jan Thijs de Jong) und den belgischen Gast Nordic Sbvrijthout (3/Jo Corbanie) durchsetzen müssen, bevor es in der 2.500 Euro-Klasse darum geht, den talentierten Bayard (6) beim dritten Start zum dritten Sieg zu führen.

Im "Wettstar-Youtube-Preis" hat sich Nimczyk dann für die sechsfache Vorjahressiegerin Jenna Tanss R (4) entschieden und dem Verlobten seiner Schwester Cathrin, Robbin Bot, damit automatisch den schärfsten Rivalen, Quick Winner (3), an die Hand gegeben. Der Wallach war bei seinen beiden letzten Auftritten nicht zu schlagen und ist vermutlich die größere Gefahr als Highway Fortuna (5), mit dem Robbin Bot im folgenden vierten Rennen gegen die vom Mann in Orange gefahrene Prigana (4) antritt. Beiden ein Schnippchen schlagen könnte eventuell Mad World (3/Tim Schwarma).

Hoffnung auf einen Geldsegen

Nach dem möglichen Nimczyk-Quartett zu Beginn fällt der Startschuss für die V7, die durch eine garantierte Mindestauszahlung von 10.000 Euro besonderes Interesse bei den Wettern an den Bildschirmen wecken dürfte. Wer nach dem Wetträtsel in der Anfängerklasse auch die Sieger der Prüfungen sechs bis elf vorhersagt, darf also auf einen Geldsegen hoffen.

