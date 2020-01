Mal eine etwas andere Trainingseinheit für Union Neustadt

Normalerweise trifft man Amateurfußballer an einem Sonntagnachmittag auf dem Fußballplatz an. Doch das gilt an diesem schönen Sonntag ausnahmsweise mal nicht für die Fußballer von Union Neustadt. Die Mannschaft des Tabellenletzten der Kreisliga A2 trifft sich zu einer Trainingseinheit auf einem Reiterhof.

Nach einem Waldlauf durch das Resser Wäldchen, einem Naturschutzgebiet in Gelsenkirchen und Herne, bittet Union-Trainer Frank Freudenstein seine Truppe, die nach einigen Verletzungen doch arg dezimiert ist, zum Training auf die Reitanlage Gut Steinhausen an der Wiedehopfstraße in Herne. Die Reitanlage gibt es bereits seit über 50 Jahren und wird in der zweiten Generation als Familienbetrieb geführt. Rosi Grätsch kümmert sich um Essen und Trinken im Restaurant und Biergarten, ihr Mann Wilm um Pferde und Stall.

Als Frank Freudenstein und seine Spieler ihre Übungen im Sand machen, schauen auch die Pferde etwas komisch, was die Zweibeiner da veranstalten. Doch nach ein paar Übungen und einem Fußballtennis-Turnier ist die Trainingseinheit auch schon wieder vorbei. „Diese Konditionseinheit im Sand ist gut für die Muskulatur. Und der Spaß steht bei mir sowieso an erster Stelle“, sagt der 43-jährige Trainer der Neustädter. Für ihn ist es auch schöner, auf der benachbarten Eisenbahntrasse oder dem Emscher-Radweg, die sich in unmittelbarer Nähe des Gutes befinden, zu laufen, als in einer Halle. „Im Sommer sind wir ja auch draußen“, sagt er. „Für das Gemeinschaftsgefühl der Mannschaft gehört auch so etwas zum Training.“

Nach dieser Einheit bekommen Spieler und Trainer auch noch ein gutes Essen serviert. Die Gastronomie im Gut Steinhausen ist eine gute Adresse für glutenfreies Essen. Und das ist vor allem auch für Sportler sehr gut. Rosi Grätsch hat sich vor langem mit dem Thema befasst und bietet nun fast alle Speisen glutenfrei an. „Die Gäste essen lieber glutenfrei, weil es leichter bekömmlich ist.“ Vor allem in den Sommermonaten ist das Gut zwischen Emscher und Rhein-Herne-Kanal ein beliebter Treffpunkt für Ausflügler.