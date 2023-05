Live Livestream! Schalkes U23 will in Aachen wieder punkten

Gelsenkirchen. Die U23 des FC Schalke 04 will am Freitagabend bei Alemannia Aachen wieder Punkte einfahren: Verfolgen Sie das Spiel bei uns im Livestream.

Die U23 des FC Schalke 04 will am Freitagabend bei Alemannia Aachen punkten: Wenn um 19.30 Uhr am Tivoli der Ball rollt, können Sie das Spiel bei uns live verfolgen. In Kooperation mit SPORTTOTAL übertragen wir das Duell in voller Länge.

Schalkes U23 im Livestream: Hinspiel gegen Aachen endete 0:0

Den Livestream finden Sie am Freitag hier in diesem Text.

Das Hinspiel im November zwischen den beiden Teams endete mit einem 0:0. Können die Schalker um Trainer Jakob Fimpel mit drei Punkten im Gepäck am Freitagabend die Heimreise antreten? Am vergangenen Wochenende allerdings lief es für die Königsblauen nicht nach Plan: Mit 2:4 unterlag die U23 der Schalke dem 1. FC Bocholt. Gleich drei Elfmeter pfiff der Schiedsrichter für die Gäste aus Bocholt. Die beiden Treffer von Rufat Dadashov reichten Schalke nicht. Dabei hatte die Elf der Königsblauen das Hinspiel noch deutlich mit 8:2 gewonnen.

Trainer Jakob Fimpel und die U23 des FC Schalke 04 rangieren im Mittelfeld der Regionalliga-West. Foto: Thorsten Tillmann / FUNKE Foto Services

Den Schalkern scheint auf den letzten Metern der Saison nun die Luft auszugehen. „Wir haben uns in den letzten Regionalliga-Spielen unsere komplette Hinrunde kaputt gemacht“, erklärte der Doppeltorschütze Dadashov nach der Niederlage. „Ich kann mich ehrlich gesagt nicht an ein Spiel mit drei Elfmetern erinnern. An so ein schlechtes Spiel von uns kann ich mich aber auch nicht erinnern.“

Schalkes U23 im Livestream am Freitag: Noch zwei Duelle in der Saison

Können die Schalker am Freitagabend noch einmal einen Sieg landen? Zwei Spieltage vor dem Saisonende liegt das Team auf Rang neun mit 45 Punkten. Nach dem Duell in Aachen erwarten die Königsblauen die U23 von Borussia Mönchengladbach zum Saisonfinale. Die Zweitvertretung des Bundesligisten steht mit 65 Punkten auf Rang zwei. Nach oben geht aber nichts mehr: Preußen Münster steht bereits als Aufsteiger in die 3. Liga fest. Alle Spiele der Regionalliga West überträgt SPORTTOTAL hier.

