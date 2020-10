Letzter: Viktoria Resse gerät immer mehr in Not

Herne. Großer Frust in Resse: Auch die vierte Partie in der noch jungen Saison endet mit einer Pleite.

Nichts Neues von Viktoria Resse in der Fußball-Landesliga: Der Tabellenvorletzte des Vorjahres verlor sein viertes Spiel in Folge und rangiert nach dem 0:3 beim SV Wanne 11 erstmals in dieser Saison an letzter Stelle. „Von außen sieht es oft recht ordentlich aus, was wir zeigen, aber wenn uns so gravierende Fehler unterlaufen wie in der ersten Halbzeit, dann brauchen wir uns nicht zu wundern, dass wir dort stehen, wo wir jetzt stehen“, sagte Trainer Frank Kandsorra.

Resse startet schläfrig in Wanne

In der ersten halben Stunde ging sein Team an der Hauptstraße in Herne ziemlich schläfrig zu Werke. Die Gastgeber freuten sich über die Schnitzer der Resser und nutzten sie zweimal eiskalt aus. Torwart Daniel Spielhoff, der diesmal den Vorzug vor Florian Altmeyer erhalten hatte, war an beiden Gegentoren machtlos. „So grobe Fehler dürfen einfach nicht passieren, wenn man sich in der Landesliga behaupten und fünf andere Mannschaften hinten sich lassen möchte“, schimpfte Frank Kandsorra beim Gang in die Kabine.

Niclas Maiwald (r.) vom SV Wanne 11 kann im Spurt seinen nächsten Schachzug überlegen: Sein Gegenspieler von Viktoria Resse ist viel zu weit weg. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

In der zweiten Hälfte steigerte sich die Viktoria. Sie zeigte eine gute Reaktion, aber trotz guter Möglichkeiten für Lokman El Kasmi und Patrick Herkt reichte es nicht zum Anschlusstreffer. Das Tor von Matthias Büch am ersten Spieltag beim 1:1 in Buer bleibt somit das bislang einzige der Resser in dieser Saison. Sie haben jetzt seit 435 Minuten nicht mehr eingenetzt. Wie Toreschießen funktioniert, konnten sie in der Schlussminute noch mal von den Wannern abschauen.

„Auch wenn es lächerlich klingen mag, aber wir sind bisher noch in keinem Spiel in Grund und Boden geschossen worden, waren nie chancenlos“, so Frank Kandsorra. „Aber wir müssen unsere Fehler abstellen, sonst ist der Zug irgendwann für uns abgefahren.“

Tore: 1:0 Niklas Maiwald (4.), 2:0 Ivan Benkovic (25.), 3:0 Amel Omerovic (90.).

Viktoria Resse: Spielhoff, Güzel, Albrecht, Köppen, Kalayci, M. El Kasmi (72. Herkt), Özdemir (61 Aydemir), L. El Kasmi, Büch, Kilicalp, Aydin.