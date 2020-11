Leichtathletik-Wettkämpfe in der Halle, wie hier bei den RaceArts in der Bochumer Jahrhunderthalle, wird es in diesem Jahr nicht mehr geben.

Leichtathletik Leichtathletik: FLVW sagt Titelkämpfe in der Halle ab

Region. Der westfälische Verband sagt alle im Winter geplanten Titelkämpfe ab. Damit finden erstmals keine westfälischen Hallenmeisterschaften statt.

Schlechte Nachrichten für die Leichtathleten in Gelsenkirchen, Gladbeck und dem gesamten Gebiet des FLVW: Erstmals in der Geschichte des Fußball- und Leichtathletik-Verbandes Westfalen werden im Winter nämlich keine westfälischen Hallenmeisterschaften ausgetragen . Das hat die Kommission Wettkampforganisation des FLVW nun beschlossen.

Die westfälische Leichtathletik-Wettkampfwartin Melanie Neitzel betont: „Uns bleibt in der aktuellen Situation keine andere Möglichkeit, d enn wir tragen eine große Verantwortung gegenüber allen am Wettkampf beteiligten Personen . Auch wir möchten vor dem Hintergrund der hohen Infektionszahlen unseren Beitrag dazu leisten, dass die Bevölkerung in den nächsten Monaten einigermaßen gut über die Runden kommt.“

Derzeit kein Training möglich

Sportwart Hubert Funke ergänzt: „Unser Beschluss richtet sich nicht gegen den Sport, sondern für den Sport.“

Die Kommission Wettkampforganisation ließ in ihre Entscheidung auch den Aspekt mit einfließen, dass die Mitglieder des FLVW-Landeskaders zurzeit nicht trainieren dürfen und ein Ende des Lockdowns noch nicht in Sicht ist. Daher sei aus sportfachlicher Sicht eine sinnvolle Vorbereitung auf die verschiedenen Hallenmeisterschaften unter den gegebenen Voraussetzungen nicht möglich.

Planungssicherheit für Athleten

Die Wettkampfkommission Leichtathletik will mit ihrer Absage der Hallentitelkämpfe auch dazu beitragen, dass Athletinnen und Athleten sowie Trainerinnen und Trainer Planungssicherheit haben. So können sie sich, obwohl das natürlich ein schwacher Trost ist, in aller Ruhe auf die Freiluftsaison 2021 vorbereiten.

Da die Ansteckungsgefahr im Freien längst nicht so groß ist wie in der Halle, ist der Fußball- und Leichtathletik-Verband gewillt, die abgesagten westfälischen Crossmeisterschaften im Frühjahr 2021 stattfinden zu lassen .

