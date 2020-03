Lavon Hightower verlässt den FC Schalke 04

Gelsenkirchen. Die Basketballer des FC Schalke 04 und Lavon Hightower gehen getrennte Wege. Der bestehende Vertrag wurde in beidseitigem Einvernehmen aufgelöst.

Der Vertrag zwischen dem US-Amerikaner Lavon Hightower und den Zweitliga-Basketballern des FC Schalke 04 wurde mit sofortiger Wirkung und in beidseitigem Einvernehmen aufgelöst. Da der Small Forward verletzungsbedingt bis zum Saisonende ausfällt, wird er seine Reha künftig auf eigenen Wunsch in den USA bei seiner Familie fortsetzen.

Der Forward verletzte sich beim Derby gegen Phoenix Hagen im November vergangenen Jahres am Außenminiskus und musste in der Folge operiert werden. Sein Comeback feierte er dann am 13. Januar gegen die Artland Dragons und kam auch in den darauffolgenden Partien gegen Jena und Tübingen zum Einsatz. Aufgrund von anhaltenden Problemen am operierten Knie musste Hightower jedoch erneut aussetzen und konnte seit dem kein Spiel mehr absolvieren.

Hightower setzt Reha in den USA fort

Da eine Rückkehr auf das Parkett in der laufenden Saison nicht absehbar ist, entsprachen Abteilungsleiter Tobias Steinert und Headcoach Alexander Osipovitch seinem Wunsch, die Reha in den USA fortsetzen zu wollen. Sein laufender Vertrag mit dem FC Schalke 04 wurde in beidseitigem Einvernehmen aufgelöst.

„Wir hatten immer auf eine Rückkehr von Lavon gehofft, da er, vor allem zu Beginn der Saison, gezeigt hat, wie wertvoll er für die Mannschaft sein kann. Leider hatte er nach seinem Comeback im Januar immer wieder mit unerwarteten Rückschlägen zu kämpfen, und wir hatten nicht das Gefühl, dass er den unbedingten Willen hat, alles für eine baldige Rückkehr zu investieren“, sagt Tobias Steinert.

Transferfenster geschlossen

Das Transferfenster ist seit dem 15. Januar allerdings geschlossen, weshalb die Königsblauen keinen Ersatz mehr verpflichten können. Steinert: „Wir müssen jetzt alle noch enger zusammenrücken und gemeinsam für den Klassenerhalt kämpfen. Jeder Einzelne ist gefordert, alles für unser gemeinsames Ziel zu geben und dem alles andere unterzuordnen.“