Challenge: Handballer müssen teilweise sogar Slalom laufen

Sein Team steht weiterhin an der Spitze des Lauf-Challenge-Wettbewerbes: HaPe Müllers Landesliga-Handballer der TG Voerde führen vor den Oberliga-B-Jugendlichen des VfL Eintracht Hagen und dem Oberligisten VfL Gladbeck.

Region. Nach acht von zehn Tagen der Lauf-Challenge-Meisterschaft der Handballer in Westfalen bleibt es an der Spitze bei einem spannenden Dreikampf.

Es scheint so zu sein, dass die Entscheidung bei der Lauf-Challenge-Meisterschaft der Handballerinnen und Handballer in Westfalen zwischen diesen drei Mannschaften fallen wird: dem Landesligisten TG Voerde, dem B-Jugend-Oberligisten VfL Eintracht Hagen, der auf Platz zwei geklettert ist, und dem Oberligisten VfL Gladbeck. Nach acht von zehn Tagen hat sich auch bei den drei Namen des Verfolger-Trios nichts geändert: Es sind die Verbandsligisten TuS Hattingen und HC Westfalia Herne sowie die Oberliga-Frauen der SG ETSV Ruhrtal Witten.

„Es bleibt spannend!“, lautete am Montagabend der erste kurze Kommentar von HaPe Müller, dem Gevelsberger Trainer des Ennepetaler Spitzenreiters TG Voerde, der diese Lauf-Challenge-Meisterschaft gemeinsam mit Jörn Uhrmeister organisiert, dem Hattinger Coach des Dortmunder Verbandsligisten TuS Westfalia Hombruch, des Tabellen-23. – und somit des neuen Schlusslichtes. Die Oberliga-B-Jugendlichen der DJK TuS Oespel Kley haben die Rote Laterne an den Lauftagen sechs, sieben und acht an die Hombrucher abgegeben.

Inzwischen haben die 23 Mannschaften beziehungsweise die mehr als 300 Handballerinnen und Handballer 16.079 Lauf-Kilometer zurückgelegt. „Das Wetter war natürlich an den vergangenen Tagen hervorragend“, sagt HaPe Müller. „Allerdings ergab sich dadurch auch ein Nachteil, denn die Laufstrecken an den Talsperren im Kreis Hagen/Ennepe-Ruhr waren so frequentiert, dass man um die Spaziergänger Slalom laufen musste.“

Klar: Dieser Lauf-Challenge-Wettbewerb bereitet den Handballern in diesen schwierigen Corona-Zeiten auch etwas Freude. Das Laufen ist aber nun einmal nicht deren Leidenschaft, manche finden diese Disziplin sogar richtig blöd, um es milde zu formulieren.

HaPe Müller formuliert es so: „So interessant die Challenge auch ist. Aber ich würde nur jedem Teilnehmer jetzt langsam gönnen, dass wir unser geliebtes Handball-Training bald wieder in der Halle durchführen können – allerdings ohne ein gesundheitliches Risiko einzugehen. Und dann wäre es mein Wunsch, dass jeder Teilnehmer unserer Runde seine gesetzten Ziele realisieren kann!“

Der Tabellenstand nach acht von zehn Lauf-Tagen:

Platz – Verein – Kilometer – Läufer – Quotient

1. TG Voerde – 1320 – 16 – 82,50 Kilometer

2. VfL Eintracht Hagen B-Jugend – 947 – 12 – 78,92 Kilometer

3. VfL Gladbeck – 1150 – 15 – 76,67 Kilometer

4. TuS Hattingen – 905 – 13 – 69,62 Kilometer

5. HC Westfalia Herne – 1470 – 22 – 66,82 Kilometer

6. SG ETSV Ruhrtal Witten Frauen – 837 – 13 – 64,38 Kilometer

7. SG ETSV Ruhrtal Witten II Frauen – 653 – 11 – 59,36 Kilometer

8. TuS Westfalia Hombruch II – 765 – 13 – 58,85 Kilometer

9. ASC 09 Dortmund Frauen – 861 – 15 – 57,40 Kilometer

10. OSC Dortmund – 554 – 10 – 55,40 Kilometer

11. HSG Schwerte-Westhofen – 629 – 13 – 48,38 Kilometer

12. ASC 09 Dortmund – 917 – 19 – 48,26 Kilometer

13. HVE Villigist-Ergste – 565 – 14 – 40,36 Kilometer

14. FC Schalke 04 – 586 – 15 – 39,07 Kilometer

15. HSG Herdecke-Ende – 527 – 14 – 37,64 Kilometer

16. HSG Gevelsberg-Silschede II – 489 – 14 – 34,93 Kilometer

17. SV Teutonia Riemke – 514 – 16 – 32,13 Kilometer

18. TuS Volmetal II – 456 – 15 – 30,40 Kilometer

19. HSG Gevelsberg-Silschede – 422 – 14 – 30,14 Kilometer

20. HSG Hohenlimburg – 360 – 12 – 30,00 Kilometer

21. DJK TuS Oespel-Kley B-Jugend – 419 – 14 – 29,93 Kilometer

22. VfL Eintracht Hagen III – 347 – 12 – 28,92 Kilometer

23. TuS Westfalia Hombruch – 386 –14 – 27,57 Kilometer

