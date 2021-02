Lauf-Challenge der Handballer: Wachablösung an der Spitze

Region. Nach zehn Tagen ist die Lauf-Challenge-Meisterschaft der Handballer in Westfalen mit einem B-Jugend-Sieg und 21.401 Kilometern zu Ende gegangen.

Den ewigen Tabellenführer der Lauf-Challenge-Meisterschaft der Handballer in Westfalen hat’s auf der Zielgeraden doch noch erwischt. Das Landesliga-Team der TG Voerde musste die B-Jugendlichen des VfL Eintracht Hagen, bei denen es sich um die zweite Mannschaft aus der Bezirksoberliga handelt, an sich vorbeiziehen lassen.

Die zwölf Spieler der Mannschaft von Trainer Christian Wojtek schafften an den beiden Schlusstagen 184 beziehungsweise 185 Kilometer, kamen somit auf insgesamt 1325 Kilometer und mit dem besten Quotienten aller Teams – 110,42 Kilometer, um genau zu sein – auf den ersten Platz. Auf Rang drei hinter der TG Voerde landeten die Oberliga-Handballer des VfL Gladbeck mit einem Quotienten von 100,53 Kilometern.

Ein Sonderlob für den Nachwuchs des VfL Eintracht gibt es vom Cheforganisator. „Mein Glückwunsch geht nach Hagen, die Jungs haben echt Vollgas gegeben und die Sache richtig ernst genommen. So soll es auch sein“, sagt HaPe Müller, der Gevelsberger Trainer des Ennepetaler Landesligisten TG Voerde, der diese Veranstaltung gemeinsam mit Jörn Uhrmeister, dem Hattinger Coach des Dortmunder Verbandsligisten TuS Westfalia Hombruch, ins Leben gerufen hat.

Die Wittener Frauen schieben sich an Westfalia Herne vorbei

Zufrieden ist HaPe Müller trotz des Verlustes der Spitzenposition auch mit seiner Mannschaft. Seine 16 Spieler schafften 1706 Kilometer und somit einen Quotienten von 106,63. „Jetzt stelle ich beim Handballverband Westfalen den Antrag“, flachst der Voerder Trainer, „diese Leistung in Handball-Punkte umzuwandeln und das bei der Erstellung einer Tabelle zu berücksichtigen.“

Unverändert blieb an den Schlusstagen dieser Lauf-Challenge-Meisterschaft das Trio hinter dem Spitzen-Trio, allerdings ebenfalls mit einer Veränderung in der Reihenfolge: Verbandsligist TuS Hattingen verteidigte seinen vierten Platz, während die Oberliga-Frauen der SG ETSV Ruhrtal Witten in diesem 23 Mannschaften starken Feld noch am Verbandsligisten HC Westfalia Herne vorbeizogen und auf Rang fünf ins Ziel kamen.

HaPe Müller träumt von einer großen Handball-Fete im Spätsommer

Auf jeden Fall wünscht sich HaPe Müller, den Handballern in diesen schwierigen Corona-Zeiten etwas Freude bereitet zu haben. „Ich hoffe, dass der Sinn und Zweck der Idee – nämlich die Spieler durch den Vergleich mit anderen Mannschaften zusätzlich zu motivieren – erreicht wurde“, sagt er. „Es wäre ein Wunschtraum, wenn man im Spätsommer mal zusammen eine große Handball-Fete feiern könnte.“

Positiv ist auf jeden Fall der Tenor, den der Coach der TG Voerde von seinen Trainer-Kollegen erhalten hat. Der lautet: „Meine Spieler sind noch nie – von sich aus – so viel gelaufen!“ Die 323 Handballerinnen und Handballer haben an den zehn Tagen insgesamt 21.401 Kilometer laufend zurückgelegt.

Die Abschlusstabelle nach zehn Lauf-Tagen:

Platz – Verein – Kilometer – Läufer – Quotient

1. VfL Eintracht Hagen B-II-Jugend – 1325 – 12 – 110,42 Kilometer

2. TG Voerde – 1706 – 16 – 106,63 Kilometer

3. VfL Gladbeck – 1508 – 15 – 100,53 Kilometer

4. TuS Hattingen – 1168 – 13 – 89,85 Kilometer

5. SG ETSV Ruhrtal Witten Frauen – 1119 – 13 – 86,08 Kilometer

6. HC Westfalia Herne – 1881 – 22 – 85,50 Kilometer

7. SG ETSV Ruhrtal Witten II Frauen – 895 – 11 – 81,36 Kilometer

8. TuS Westfalia Hombruch II – 1021 – 13 – 78,54 Kilometer

9. ASC 09 Dortmund Frauen – 1137 – 15 – 75,80 Kilometer

10. OSC Dortmund – 741 – 10 – 74,10 Kilometer

11. ASC 09 Dortmund – 1288 – 19 – 67,79 Kilometer

12. HSG Schwerte-Westhofen – 784 – 13 – 60,31 Kilometer

13. HVE Villigist-Ergste – 719 – 12 – 59,92 Kilometer

14. FC Schalke 04 – 758 – 14 – 54,14 Kilometer

15. HSG Herdecke-Ende – 726 – 14 – 51,86 Kilometer

16. HSG Gevelsberg-Silschede II – 661 – 14 – 47,21 Kilometer

17. TuS Westfalia Hombruch – 617 –14 – 44,07 Kilometer

18. DJK TuS Oespel-Kley B-Jugend – 595 – 14 – 42,50 Kilometer

19. TuS Volmetal II – 625 – 15 – 41,67 Kilometer

20. HSG Hohenlimburg – 493 – 12 – 41,08 Kilometer

21. HSG Gevelsberg-Silschede – 554 – 14 – 39,57 Kilometer

22. SV Teutonia Riemke – 620 – 16 – 38,75 Kilometer

23. VfL Eintracht Hagen III – 460 – 12 – 38,33 Kilometer

