Handball Lauf-Challenge: 18 Handball-Teams messen sich in Westfalen

Region. Der Wettbewerb startet am 5. Februar. Dabei sind auch die Drittliga-Frauen des ASC 09 Dortmund sowie die Oberliga-Männer aus Schalke und Haltern.

Wann in Westfalen mal wieder Handball um Tore und Punkte gespielt wird, steht wegen der Corona-Pandemie in den Sternen. Und weil vor allem der Wettbewerb in dieser Zeit fehlt, hat sich HaPe Müller etwas überlegt und eine Lauf-Challenge-Meisterschaft ins Leben gerufen.

„Diese Meisterschaft läuft vom 5. bis 14. Februar“, sagt der Trainer des Ennepetaler Landesligisten TG Voerde, der bei diesem Projekt vom Hattinger Jörn Uhrmeister unterstützt wird, dem Coach des Dortmunder Verbandsligisten TuS Westfalia Hombruch.

Es geht nur um die Streckenlänge, nicht um die Geschwindigkeit

Den Verantwortlichen geht es darum, in dieser schwierigen Zeit einen sportlichen Vergleich machen zu wollen, „der die Spieler motiviert, der ihnen Spaß macht und der erlaubt ist“, sagt HaPe Müller, der ein fast schon delikates Teilnehmerfeld anbieten kann, das von den Drittliga-Frauen des ASC 09 Dortmund sowie den Oberliga-Männern des FC Schalke 04 und des HSC Haltern-Sythen angeführt wird.

„Jeder Trainer addiert die gelaufenen Kilometer seiner Mannschaft und stellt sie in eine Gruppe, um eine Tabelle zu erstellen“, erklärt der Gevelsberger HaPe Müller. Wichtig: Es geht nur um die Streckenlänge, nicht um die Geschwindigkeit. „Aber Wandern“, sagt er und schmunzelt, „wird nicht gewertet.“ Zum Reglement: Das Gesamtergebnis wird durch die Teilnehmerzahl dividiert, um objektive Vergleichswerte zu haben.

Über weitere Mannschaften würde sich HaPe Müller freuen

„Montags, mittwochs und freitags geben die Trainer die Ergebnisse ihrer Mannschaft durch, und ich erstelle dann den jeweiligen Zwischenstand“, sagt HaPe Müller, der nichts dagegen einzuwenden hätte, wenn sich weitere Teams meldeten und vom 5. bis 14. Februar (Freitag bis Sonntag in der Woche darauf) dabei wären.

Die bisherigen Teilnehmer sind die Frauen des ASC 09 Dortmund (3. Liga) und der SG ETSV Ruhrtal Witten (Oberliga), die Oberligisten FC Schalke 04 und HSC Haltern-Sythen, die Oberliga-B-Jugend des VfL Eintracht Hagen, die acht Verbandsligisten TuS Westfalia Hombruch, TuS Hattingen, HSG Hohenlimburg, HC Westfalia Herne, HVE Villigist-Ergste, SV Teutonia Riemke, OSC Dortmund und HSG Gevelsberg-Silschede sowie die fünf Landesligisten TG Voerde, VfL Eintracht Hagen III, TuS Westfalia Hombruch II, HSG Schwerte-Westhofen und TuS Volmetal II. (AHa)

