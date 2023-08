„Lasst uns für ihn spielen“: Gelsenkirchener Kreisligist trauert um Co-Trainer

Gelsenkirchen. Uwe Wojciechowski ist mit nur 55 Jahren verstorben. Ihm zu Ehren stand der VfL Resse trotzdem auf dem Platz – und erinnerte an einen „Großen“.

Fußball-A-Kreisligist VfL Resse 08 trauert um seinen Sportlichen Leiter und Co-Trainer der ersten Mannschaft: Uwe Wojciechowski ist am vergangenen Freitag im Alter von nur 55 Jahren plötzlich verstorben. Am Abend zuvor hatte Wojciechowski noch bei einem Testspiel des VfL an der Seitenlinie gestanden. Er hinterlässt eine Frau und einen Sohn.

Wojciechowski engagierte sich seit Jahren im Resser Amateurfußball: Zunächst spielte er bei der Spvgg Resser Mark, später wechselte er zum VfL Resse 08 und war zudem elf Jahre lang Jugendtrainer bei Viktoria Resse. Hier bildete er viele der Spieler aus, die zuletzt unter ihm beim VfL spielten. „Uwe hatte den Hauptanteil daran, dass wir die Mannschaft vor gut einem Jahr wieder aufbauen konnten und einen guten Trainer gefunden haben“, würdigt der VfL-Vorsitzende Dennis Bittermann seinen verstorbenen Vereinskollegen.

Immer einen lustigen Spruch auf Lager

Beide waren gut befreundet, seit rund 20 Jahren waren sie gemeinsam bei den Null-Achtern. „Uwe war immer für alle da, du konntest immer zu ihm kommen. Und er hatte auch immer einen lustigen Spruch auf den Lippen, die sind im ganzen Verein bekannt“, erinnert sich Bittermann und kämpft mit den Tränen: „Als ich die Nachricht von Uwes Tod bekommen habe, konnte ich das gar nicht begreifen. Und ich begreife immer noch nicht, dass er nie mehr wiederkommt.“

In einem Post auf der vereinseigenen Instagramseite würdigte der VfL Wojciechowski als „Großen des Resser Amateursports“.

Die erste Mannschaft der Null-Achter traf sich noch am Freitag zu einer Mahnwache an der Sportanlage. Zwei Tage später standen die Resser sogar wieder auf dem Fußballplatz. „Wir waren eigentlich kurz davor, die Testspiele abzusagen“, sagt Bittermann. „Aber Uwes Sohn meinte dann: ‚Lasst uns für ihn spielen.‘ Wir kennen unseren Uwe: Der hätte nicht gewollt, dass wir nicht spielen. Er hätte gesagt: ‚Kopf hoch, weiter geht’s.‘ Wir haben dann gespielt, um ihm Respekt zu zollen.“

Mehrere Gedenkaktionen – Trauerfeier am Samstag

Vor den Testspielen erinnerten die Resser mit einer Schweigeminute an Wojciechowski. Außerdem ließen die Spieler der ersten Mannschaft schwarz-weiße Ballons und eine Karte, auf der alle Spieler unterschrieben hatten, in den Himmel steigen. Dies soll nicht die letzte Gedenkaktion bleiben: „Wir haben ein Foto von Uwe eingerahmt, dass wir jetzt bei jedem Spiel mitnehmen werden. Uwe soll immer einen Platz auf unserer Bank haben“, sagt Bittermann.

Die Trauerfeier für Uwe Wojciechowski findet am kommenden Samstag, 10 Uhr, in der Trauerhalle des Hauptfriedhofs in Buer statt. Sie ist für jedermann offen, teilt die Familie mit. Der anschließende Teil findet dann jedoch im engsten Familienkreis statt.

