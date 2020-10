Langfinger schocken die SG Eintracht Gelsenkirchen

Die Top-Drei der Staffel 2 der Fußball-Kreisliga A bleiben auch nach dem fünften Spieltag an der Spitze. Allerdings taten sich Tabellenführer Sportfreunde Bulmke und auch die DJK Blau-Weiß in ihren Heimspielen schwer.

Sportfr. Bulmke - Adler Feldmark 3:2. Die Sportfreunde Bulmke feierten im fünften Saisonspiel ihren fünften Sieg. Aber wie beim 4:3 vor einer Woche bei der SG Eintracht war es auch dieses Mal ein enges Duell. Im Spitzenspiel gegen die noch ungeschlagene DJK Adler Feldmark fiel der entscheidende Treffer zum 3:2 auf dem schlechten Ascheplatz an der Plutostraße erst in der vierten Minute der Nachspielzeit. Danach wurde die Partie abgepfiffen.

„Das war ein hart erkämpfter Sieg. Ich bin zufrieden, aber wir hätten das Spiel früher entscheiden müssen“, sagte Bulmkes Spielertrainer Ali Vural. Sein Gegenüber, Feldmark-Trainer Edvin Kovacevic, war natürlich nicht zufrieden, sagte nach der unglücklichen Niederlage aber auch: „Bulmke wollte in den letzten zehn Minuten einfach mehr. Wir haben unsere Leistung nicht zu hundert Prozent abgerufen.“ Und er ergänzte: „In der Rückrunde sieht man sich ja nochmal.“

Tore: 1:0 Mehmet Kafli (28.), 1:1 Burak Yildirmak (40.), 2:1 Semih Cetin (66.), 2:2 Olsi Llakaj (79.), 3:2 Cihan Yilmaz (90.+4).

Fabrice Meinert traf dreimal beim 4:1-Sieg des VfL Resse 08 gegen Firtinaspor Gelsenkirchen. Foto: Joachim Kleine-Büning / Funke Foto Services GmbH

VfL Resse 08 - Firtinaspor GE 4:1. Die Resser festigten ihren zweiten Platz durch diesen klaren Sieg. Für Firtinaspor war es nach vier Wochen Pause erst das zweite Saisonspiel. Die Gastgeber taten sich in einer ausgeglichenen ersten Halbzeit schwer. „Firtina stand sehr tief, und wir haben uns damit schwer getan“, sagte Resses Co-Trainer Björn Thiele. Mit dem Halbzeitpfiff gingen sie in Führung und legten kurz nach der Pause nach. Thiele: „Danach haben wir wenig zugelassen. Firtina hat stark gegengehalten, am Ende aber abgebaut.“ Fabrice Meinert glänzte mit drei Treffern. Trotz jeweils einer Gelb-Roten Karte für Firtina (69.) und für Resse (80.) sprach Björn Thiele aber dennoch von einem fairen Spiel.

Tore: 1:0/2:0/4:0 Fabrice Meinert (45./ 77./78.), 2:0 Rhodarius Komossa (48.), 4:1 Erdem Polat (89.).

SG-Eintracht-Trainer Thorsten Schnürpel konnte sich über den klaren 9:0-Sieg bei Arminia Ückendorf eigentlich nicht freuen. Während des Spiels wurde die Kabine aufgebrochen. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Arminia Ückendorf - SG Eintracht 0:9. Die Arminen müssen einem langsam leid tun. Das 0:9 im Ückendorfer Lokalderby gegen die SG Eintracht war sogar nur die dritthöchste Niederlage in dieser Saison. „Hoffentlich halten die Jungs durch“, sagte SGE-Trainer Thorsten Schnürpel, der mit seinem Team nicht so zufrieden war. „Arminia war noch gut bedient. Wir haben noch mindestens 15 hundertprozentige Chancen liegenlassen. Da waren wir zu verspielt.“

Für Thorsten Schnürpel war hinterher aber das Spiel und Ergebnis Nebensache. Ein Spieler musste verletzt vom Platz und auch ins Krankenhaus gebracht werden. Zudem wurde die Kabine der SG Eintracht aufgebrochen. Ein Autoschlüssel und mehrere Taschen wurden entwendet. Die SG Eintracht stellte natürlich Strafanzeige.

Tore: 0:1/0:5 Finn Seveneick (4., Elfmeter/78.), 0:2/0:6 Till Eule (17./78.), 0:3 Philip Schnürpel (28.), 0:4 Alexander Begalke (47.), 0:7/0:9 Devrim Ahmet Akkoc (81./87.), 0:8 Vinzenz Mayer (86.).

Fünf Treffer von Pascal Roith beim 10:0-Erfolg des SV Horst 08 II gegen Kickers Ückendorf

Middelich-Resse - ETuS Gelsenk. 6:1 . Tore: 1:0/5:0 Miguel Dreher (28./58.), 2:0/4:0 Noel Borkowitz (41./52.), 3:0 Marvin Scherer (47.), 6:0 Pascal Siemes (73.), 6:1 Tim Zujevic (88., Elfmeter).

Westfalia 04 II - Preußen Sutum II 2:2. Tore: 1:0 Philipp Borutta (40.), 1:1 Yetis Dag (51.), 1:2 Lars Kuhlenberg (65.), 2:2 Patrick Peter (74.).

Horst 08 II - Kickers Ückendorf 10:0 . Tore: 1:0/2:0 Gökhan Yavuz (3./15.), 3:0/ 4:0/5:0/6:0/9:0 Pascal Roith (16./28./ 34./37./64.), 7:0/10:0 Tobias Rimböck (50./78.), 8:0 Kaan Altunkaya (55.).

Blau-Weiß GE - Union Neustadt 3:1 . Tore: 1:0/3:1 Selcuk Cosanar (42./90.+4), 2:0 Tuncay Günaydin (71.), 2:1 Kevin Koppers (85.).

SSV/FCA Rott­hausen - ETuS Bismarck 3:0 . Tore: 1:0 Mustafa Kaya (29.), 2:0 Tim Petzke (58.), 3:0 Franko Krystek (76.).