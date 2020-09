Kuranyis Schalke-Kritik: „Zu wem soll Kutucu aufschauen?“

Gelsenkirchen. Schalkes Ex-Torjäger Kevin Kuranyi fehlen in der heutigen Mannschaft Typen und Identifikation: „Bei uns hätten die Wände gewackelt.“

Der frühere Schalke-Torjäger Kevin Kuranyi hat die Entwicklung bei seinem Ex-Klub mit Sorge kommentiert. Der 38-Jährige vermisst in der aktuellen Mannschaft Spieler mit herausragender Autorität und einem engen Bezug zum Verein. „Ich denke schon, dass sich zu wenige Spieler mit Schalke identifizieren“, sagte Kuranyi in einem Interview mit den Online-Portalen Spox und Goal: „Es gibt welche, die sich vermutlich denken: Okay, wenn es hier nichts wird, dann kann ich wechseln und woanders mein Geld verdienen.“

Nur zum Geldverdienen auf Schalke

Kuranyi glaubt sogar, dass einige Spieler auf Schalke nur ihre Verträge aussitzen und sich sagen würden: „Wenn es klappt, klappt es und wenn nicht, nehme ich halt wenigstens die Kohle mit.“ Die Kaderplanung sei in den vergangenen Jahren alles andere als optimal gewesen, ergänzte der frühere Nationalspieler und fügte hinzu: „Das Problem: Aufgrund der schwierigen finanziellen Lage wird sich in naher Zukunft wenig daran ändern.“

Kevin Kuranyi spielte von 2005 bis 2010 für den FC Schalke 04. Die damalige Zeit nimmt er als Beispiel für das, was heute fehlt – seinerzeit hätten Profis wie Marcelo Bordon, Mladen Krstajic, Gerald Asamoah oder Ebbe Sand auch für eine entsprechende Hierarchie in der Kabine gesorgt. Kuranyi: „Wir hatten damals viele Anführer in unserer Mannschaft und im Verein, zu denen jüngere Spieler wie ich, aber auch blutjunge Eigengewächse wie Mesut Özil oder Benedikt Höwedes aufschauen konnten. Die Mentalität war eine ganz andere. Das waren Anführer, bei denen sich viele dachten: ,Geil, so will ich auch werden, an denen kann ich mich orientieren.’ Wenn ich jetzt einen Blick auf den Schalker Kader werfe, frage ich mich: Zu wem soll ein Ahmed Kutucu bitteschön aufschauen?“

Jochen Schneider nicht in der Kritik

Aus der Kritik nimmt Kuranyi den Schalker Sportvorstand Jochen Schneider, der den aktuellen Kader ja in großen Teilen von seinem Vorgänger Christian Heidel übernommen hat. Kuranyi sagt über Schneider: „Er ist ein ruhiger Fachmann, was ich gut finde, denn Hektik bringt in der jetzigen Situation nichts.“ Auch bei Trainer David Wagner plädiert Kuranyi noch einmal für Geduld: „Er hat in der vergangenen Saison zwei Gesichter gezeigt: in der Hinrunde ein positives, in der Rückrunde ein negatives. Es wird schwierig für ihn, das Ruder herumzureißen, aber er verdient noch eine Chance.“ Für die Gesamtsituation auf Schalke gebe es sowieso „keinen Alleinschuldigen“.

Die Hauptkritik bekommt aber die Mannschaft ab. Kuranyi zieht noch einmal den Vergleich zu früher: „Wenn ich an die Typen zurückdenke, die wir damals hatten... Bei uns hätten die Wände in der Kabine gewackelt, wenn wir in einer Saisonhälfte kein einziges Spiel gewonnen hätten!“ Schalke hatte die vergangene Saison mit 16 sieglosen Bundesligaspielen in Folge abgeschlossen. (MH)