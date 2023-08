Kreispokal: RW Wacker Bismarck feiert diesen Elfmeterhelden

Gelsenkirchen. Klare Ergebnisse und knappe Kisten inklusive Elferschießen: Weitere Spiele aus dem Gelsenkirchener Kreispokal im Überblick.

In den sechs Erstrundenspielen um den Fußball-Kreispokal, die in der zweiten Hälfte dieser Woche ausgetragen wurden, gab es nicht nur den Abbruch der Partie zwischen dem SV Union Neustadt und BW Gelsenkirchen. Es ging auch anders. Auf den anderen fünf Plätzen wurde bis zum Schlusspfiff gekämpft. Alle Begegnungen hatten etwas gemeinsam. Sie fanden auf Asche statt.

Am Tossehof trafen mit den Sportfreunden Bulmke und dem SC Schaffrath zwei Mannschaften aus der Kreisliga A aufeinander, die in ihren Heimspielen nichts anderes als diesen Untergrund gewohnt sind. Die Bulmker gewannen, wie nicht anders zu erwarten war, mit 5:1. Onur Gündüz und Bakir Kubilay netzten jeweils doppelt ein, außerdem traf Berf Ali Polat für die Sportfreunde. Kevin Roth glich zwischenzeitlich zum 1:1 aus.

Sportfreunde Bulmke: „Wir hätten auch zweistellig gewinnen können“

„Wir hätten auch zweistellig gewinnen können“, meinte Bulmkes Trainer Sascha Wolf. „Für das Selbstvertrauen wäre es sicherlich gut gewesen, wenn wir noch mehr Treffer erzielt hätten. Aber es war schwierig, gegen die hinten stabil stehenden Schaffrather zum Torerfolg zu kommen. Letztlich zählt ohnehin nur das Weiterkommen.“

Auch die SG Eintracht 07/12 erreichte mühelos die zweite Runde. Die in der Kreisliga A spielenden Ückendorfer siegten beim klassentieferen Gastgeber Arminia Hassel mit 6:0. „Es war ein Spiel auf ein Tor“, fasste SGE-Coach Thorsten Schnürpel zusammen. Es hat lange gedauert, bis seine Truppe die Überlegenheit in Treffer ummünzen konnte.

Nico Schenk traf nach einer knappen halben Stunde zum 1:0. Nach der Pause teilten sich Maurice Hues, Till Eule, Vinzent Mayer, Philipp Schnürpel und Daniel Kranhold die weiteren fünf Tore. „Pflicht erfüllt, keiner hat sich verletzt. Alles gut“, so Thorsten Schnürpel.

In einem Duell zweier B-Kreisligisten reichte den Sportfreunden Haverkamp ein einziger Treffer, um SW Bülse mit 1:0 aus dem Wettbewerb zuwerfen. Das Tor des Tages erzielte Tugay Ulupinar nach 28 Minuten. Zu diesem Zeitpunkt waren die Gastgeber nach einer Gelb-Roten Karte nur noch zu Zehnt auf dem Platz. Auch ein anderes Duell zweier B-Ligisten endete mit 1:0. Wacker Gladbeck siegte bei DJK Falke durch ein Tor in der 58. Minute.

Am spannendsten ging es an der Reckfeldstraße zwischen RW Wacker Bismarck und Westfalia Buer zu. Die Gäste lagen durch Fatih Ersoy mit 1:0 vorne. Erst in der Schlussminute gelang Burak Ekinci der Ausgleich für den einstigen Landesligisten, der jetzt nur noch in der Kreisliga C kickt. Im Elfmeterschießen setzte sich RW Wacker mit 4:2 durch, auch dank Torhüter Florian Brandenburger, der Westfalias Schützen derart irritierte, dass drei von ihnen daneben oder über das Tor zielten.

Fußball in Gelsenkirchen: Weitere Berichte

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen und Buer