Derbysieg in Runde eins: Der Erler SV 08 (li. Matthias Auth) hat sich im Derby bei der Spvgg Erle 19 (re. Christian Pluta) mit 3:0 durchgesetzt und steht in Runde zwei. Dort sind die Sportfreunde Bulmke der nächste Gegner.

Fussball Kreispokal Gelsenkirchen: Das sind die Spiele in Runde zwei

Gelsenkirchen / Gladbeck / Kirchhellen. Die Paarungen für die zweite Runde des Gelsenkirchener Kreispokalwettbewerbs sind gezogen. Welches dritte Team ein Freilos hat, ist noch offen.

Der Fußballkreis hat die Ergebnisse der Auslosung zur zweiten Runde des Kreispokalwettbewerbs bekannt gegeben. Gesucht wird der Nachfolger von Landesligist YEG Hassel, der das diesjährige Finale gegen die Sportfreunde Bulmke gewonnen hat.

13 Begegnungen werden in der nächsten Runde ausgetragen, zwei Teams stehen mit einem Freilos bereits in Runde drei: Titelverteidiger YEG Hassel und Bezirksligist Viktoria Resse. Noch eine dritte Mannschaft bekommen ein Freilos, es wird der SV Union Neustadt sein oder Blau-Weiß Gelsenkirchen. Die Partie dieser beiden Mannschaften war nach 70 Minuten beim Stand von 3:0 für den A-Ligisten Blau-Weiß vorzeitig beendet worden.

Als Termin für die Spiele, teilt der Fußballkreis mit, gelte grundsätzlich der 6. September. Da YEG Hassel ein Freilos hat, ist die SSV Buer, die in Runde eins kampflos weiter gekommen war, als Landesligist das klassenhöchste Team in Runde zwei. Die Bueraner treten beim A2-Kreisligisten ETUS Bismarck an. Vorjahresfinalist Sportfreunde Bulmke erwartet den Bezirksligisten SV Erle 08.

Die Spiele der 2. Runde im Gelsenkirchener Kreispokal:

FC Horst 59 – VfB Kirchhellen

ETuS Bismarck – SSV Buer 07/28

Preußen Sutum – SV Horst-Emscher 08

Rot-Weiß Wacker Bismarck – SSV/FCA Rotthausen

SV Hansa Scholven – BV Rentfort

VfL Resse 08 – SC Hassel

ETuS Gelsenkirchen – DJK Adler Feldmark

VfL Grafenwald – Spvgg. Middelich-Resse

VfB Gelsenkirchen – Spfr. Haverkamp

Wacker Gladbeck – Adler Ellinghorst

SG Eintracht Gelsenkirchen 07/12 – SV Hessler 06

Spfr. Bulmke – Erler SV 08

Glückauf Hüllen – DJK TuS Rotthausen

Freilose: Viktoria Resse, YEG Hassel; SV Union Neustadt oder Blau-Weiß Gelsenkirchen

