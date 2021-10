Kreisliga A1 GE: Horst 59 siegt endlich, YEG bejubelt Geldi

Dennis Jeub (Horst 59) gegen Resses Aykut Dingi. An der Albert-Schweitzer-Straße holten die Gastgeber am Sonntag die ersten Punkte der Saison.

Gelsenkirchen. Nach dem Topspiel am Freitagabend stand am Sonntag der Tabellenkeller im Blickpunkt. Tore gab es reichlich. Die Partien im Überblick.

Der 7. Spieltag in der Staffel 1 der Gelsenkirchener Fußball-Kreisliga A wurde bereits am Freitagabend mit dem 2:2 im Spitzenspiel zwischen SSV Buer II und F.S.M. Gladbeck eingeläutet (wir berichteten). Da auch der Tabellenzweite Beckhausen 05 am Sonntag nicht im Einsatz war, richteten sich die Blicke in die untere Regionen. Dort kam der FC Horst 59 bei seinem 4:1-Sieg gegen Gençlerbirliği Resse zu seinen ersten Punkten in dieser Saison.

FC Horst 59 – Gençlerbirliği 4:1

Der Horster Spielertrainer Christian Keiser sprach von einem verdienten und wichtigen Dreier seines Teams. „Wir haben die Leistungen der vergangenen Trainingswoche bestätigt und uns diesen Erfolg als Mannschaft auch in dieser Höhe verdient“, lobte er. Richard Fisch glänzte als zweimaliger Torschütze. Einziger Wermutstropfen. Die Rote Karte für Dominik Jollberg (44.).

Tore: 1:0 Richard Fisch (16.), 2:0 Dennis Jeub (47.), 2:1 Sevdar Cömez (53.), 3:1 Richard Fisch (70.), 4:1 Marvin Bühner (80.).

YEG Hassel II – SC Schaffrath 2:1

Hassels Spielertrainer Volkan Geldi war der gefeierte Mann des Tages. Er erzielte in der letzten Minute das 2:1-Siegtor für YEG II. „Die Mannschaft hat Charakter gezeigt und bis zum Schluss an den Sieg geglaubt“, resümierte er. Die Schaffrather verließen den Lüttinghof mit einem dicken Hals. „Ich bin maßlos enttäuscht“, teilte Trainer Andreas Pick mit. „Wir haben in einer ganz schwachen Partie nicht stattgefunden.“

Tore: 1:0 Serdar Ulu (47.), 1:1 Danny Eggert (48.), 2:1 Volkan Geldi (90.).

Pr. Gladbeck – Eintracht Erle 2:4

Die Eintracht war über weite Strecken des Spiels tonangebend. Aber im Gefühl des sicheren Sieges überließ sie den Preußen nach dem Treffer zum 4:0 das Feld. „Darüber ärgere ich mich sehr“, teilte Erles Trainer Dirk Hennig mit. „Ich bin nicht ganz zufrieden, weil wir in der zweiten Halbzeit nicht mehr so gespielt haben, wie ich mir das vorstelle.“ Die Gladbecker konnten nicht unverdient auf 2:4 verkürzen.

Tore: 0:1 Nico Kytzia (7.), 0:2 Michel Sieckelmann (36.), 0:3 Santino-Marlon Redlich (40.), 0:4 Nico Kytzia (48.), 1:4 (62.), 2:4 (71.).

Lesen Sie hier: Kurioser Spieltag für die Gladbecker Teams in der Kreisliga A1

Preußen Sutum – BV Rentfort II 3:6

Die Sutumer klagen derzeit über mehrere verletzte Akteure. Auch Spielertrainer Nasreddine Bekali hat derzeit seinen Fuß eingegipst. „Es scheint in der kommenden Zeit nicht besser zu werden“, sagte er. Sein Team stand gegen die Gäste aus Rentfort von Anfang an auf verlorenem Posten.

Tore: 0:1 (2.), 0:2 (26.), 1:2 Volkan Arslan (30., Elfmeter), 1:3 (42.), 2:3, 3:3 Volkan Arslan (48., 55.), 3:4 (73.), 3:5 (82.), 3:6 (88.). (mik)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen und Buer