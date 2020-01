Kovacevic ist neuer Adler-Trainer

Fußball-A-Kreisligist Adler Feldmark ist auf der Suche nach einem neuen Trainer fündig geworden. Edvin Kovacevic übernimmt das Team zur Rückrunde und tritt damit die Nachfolge von Dirk Hennig an. Der Erfolgscoach, der die Feldmarker in der Vorsaison auf Platz zwei geführt hatte, war Anfang November nach einer 0:2-Pleite bei Firtinaspor, durch die die Adler auf Rang acht fielen, zurückgetreten. Seitdem hatte der sportliche Leiter, Tamer Senses, das Team interimsweise betreut. In Edvin Kovacevic konnte er nun aber seinen Wunsch-Kandidaten für den Job an der Fürstinnenstraße gewinnen.

„Edvin hat noch mit einigen Spielern von uns selbst in Feldmark gespielt und kennt die Jungs daher. Das war mir in der Situation, in der wir uns gerade befinden, sehr wichtig. Für mich ist er deshalb die Lösung, die am besten zur Mannschaft passt“, sagt Tamer Senses. Edvin Kovacevic war bis zum Sommer Trainer des Essener A-Kreisligisten SC Croatia, ehe er anschließend einen Monat lang interimsweise Feldmarks Ligakonkurrent Firtinaspor trainierte. Für seine Rückkehr an die Fürstinnenstraße hat er sich viel vorgenommen: „Adler hat eine richtig gute Truppe mit viel Potenzial. Wir wollen in der Rückrunde mehr Punkte holen als die 19 aus der Hinrunde, 27 Zähler sind auf jeden Fall drin. Und in der neuen Saison möchte ich mit den Jungs dann oben angreifen.“