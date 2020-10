Kellerduell: Kaiserau gegen Resse fällt wegen Corona aus

Nicht nur der Erler SV 08, auch Viktoria Resse hat ein spielfreies Wochenende in der Fußball-Landesliga. Das Kellerduell beim SuS Kaiserau, das am Sonntagnachmittag an der Jahnstraße in Kamen stattfinden sollte, wurde nicht unerwartet aus dem Programm genommen. Der Fußball-Kreis Unna-Hamm hat aufgrund der steigenden Anzahl an neuen Covid-19-Fällen alle in seinem Bereich liegenden Sportanlagen gesperrt. Bereits am vergangenen Sonntag hatte er alle Spiele auf Kreisebene abgesetzt.

„Wir haben versucht, das Heimrecht zu tauschen und am Samstagnachmittag bei uns zu spielen, aber das wurde von den Kaiserauern nicht gewünscht“, teilte Peter Colmsee, der Sportliche Leiter des Gelsenkirchener Landesligisten, mit und fügte mit Blick auf das jüngste 2:2 gegen Aufsteiger SG Welper hinzu: „Schade, wir hätten gerne gespielt. Wir sind gerade in Tritt gekommen.“

Als Nachholtermin ist der 1. November vorgesehen

Gegen die SG Welper holten die Resser am vergangenen Sonntag ihren zweiten Saisonpunkt, nachdem sie zum Saisonstart im Gelsenkirchener Derby bei der SSV Buer ein 1:1 geschafft hatten. Dabei glichen sie zweimal einen Rückstand aus: Baris Aydin traf zum 1:1 und Lokman El Kasmi, der 30-jährige Kapitän, nach dem Seitenwechsel per Foulelfmeter zum 2:2.

Auch Viktorias Trainer Frank Kandsorra bedauert die Spielabsage, zumal er mit den wiedergenesen Kevin Englich, Patryk Beczkowski, Devran Özdemir und Adem Kurti zusätzliche personelle Alternativen gehabt hätte: „Ärgerlich, aber es ist halt nicht zu ändern.“ Die Resser wollen sich kurzfristig um einen Testspielgegner bemühen. „Was zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht so einfach ist“, wie Peter Colmsee sagt.

Die Partie zwischen dem SuS Kaiserau und Viktoria Resse soll am 1. November (Allerheiligen) um 18 Uhr nachgeholt werden.

