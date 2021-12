Kampf um den Bronzehelm: Robbin Bot gibt noch nicht auf

Feldmark. Der Niederländer Robbin Bott gelingen auf der Trabrennbahn in Gelsenkirchen bei nur fünf Prüfungen drei nicht unbedingt erwartete Volltreffer.

Robbin Bot hat bei Gelsentrab noch mal unmissverständlich klargestellt, dass er fest entschlossen ist, seinen Bronzehelm zu verteidigen. Dem Niederländer gelangen bei nur fünf Prüfungen gleich drei nicht unbedingt erwartete Volltreffer, womit er im Berufsfahrer-Championat bis auf fünf Zähler an den vor ihm auf Platz drei rangierenden Rudi Haller heranrückte.

Die wohl größte Überraschung der Gelsenkirchener PMU-Veranstaltung gelang Robbin Bot gleich zum Auftakt in der besten Tagesklasse mit TomNJerry Diamant (7), dem zuvor bei sieben Saisonstarts noch kein voller Erfolg geglückt war. Dieses Mal präsentierte sich der Mommert-Hengst, der 111:10-Außenseiter, jedoch in prächtiger Verfassung, hatte den Rennverlauf auf seiner Seite und setzte sich vor Totofavorit Mr Blitzer Byd (1/Jan Thijs de Jong) und Windspeed (3/Tim Schwarma) durch.

Vier Erfolge für Trainer Wolfgang Nimczyk

Als Favoritenschreck und an diesem Tag übermächtiger Gegenspieler von Jan Thijs de Jong erwies sich Robbin Bot dann auch bei seinem zweiten Sieg im Preis von Cavaillon. Lady Quick (11) behauptete sich vor Rita, die nicht an ihre zuletzt starke Form herankam. Ebenfalls Robbin Bot vor de Jan Thijs de Jong hieß es im folgenden Preis von Cluny, in dem sich Schweden-Import Västerbo Garonne (6) den Weg des von Reinier Feelders überhaupt nicht zu bändigenden Tassilo (7) zeigen ließ und auf der Zielgeraden deutlich besser performte als die brave Mass Finest (4).

Noch einen Erfolg mehr als Robbin Bot konnte Trainer Wolfgang Nimczyk verbuchen. Der Champion aus Willich hatte die dreijährige Lady’s Convital (5) perfekt auf ihren dritten Wettkampf vorbereitet, so dass Tom Karten kaum etwas zu tun brauchte, um die Stute gegen schwache Konkurrenz zum zweiten Karriere-Sieg zu lenken.

